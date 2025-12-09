12 GB RAM'li Çok Ucuz Telefon Tanıtıldı! 120Hz Ekrana Sahip

OPPO, A6L isimli yeni bir akıllı telefon tanıttı. Bununla birlikte akıllı telefonun teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli oldu. Bütçe dostu Android telefon hem şık tasarımı hem de iddialı donanımıyla öne çıkıyor. Akıllı telefonda yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlüklü kamera dahil birçok özellik mevcut.

OPPO A6L Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: FHD

FHD Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

120 Hz Maksimum Parlaklık: 1.600 nit

1.600 nit İşlemci: Snapdragon 7 Gen 3

Snapdragon 7 Gen 3 RAM: 12 GB LPDDR4x

12 GB LPDDR4x Depolama Alanı: 256 GB UFS 3.1

256 GB UFS 3.1 Batarya Kapasitesi: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W Yazılım: Android 15 tabanlı ColorOS 15

Android 15 tabanlı ColorOS 15 Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 2 MP yardımcı lens

50 MP ana kamera + 2 MP yardımcı lens Ön Kamera: 32 MP

32 MP Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68/69

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan OPPO A6L, AMOLED ekran üzerinde FHD çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1.600 nit maksimum parlaklık sunuyor. Akıllı telefon, Crystal Shield ekran koruma teknolojisini destekliyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan akıllı telefonda 1,68 mm ince çerçeveler bulunuyor.

Akıllı telefon gücünü Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 2.63 GHz Cortex-A715, üç adet 2.4 GHz Cortex-A715 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A510 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. OPPO A6 4G'de sekiz çekirdekli Snapdragon 685 işlemcisi tercih edilmişti.

OPPO A6L'de 12 GB LPDDR4x RAM ve 256 GB UFS 3.1 depolama alanı bulunuyor. Akıllı telefonda 7.000 mAh batarya kapasitesi mevcut. Telefon ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji, dev bataryanın bile kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettiriyor.

Android 15 tabanlı ColorOS 15 ile bilrikte gelen akıllı telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde OIS destekli ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde yardımcı lens yer alıyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. IP68/69 sertifikasına sahip olan telefon, belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.

OPPO A6L Fiyatı

Çok şık bir tasarıma sahip olan OPPO A6L için 1.799 yuan (10.834 TL) fiyat etiketi belirlendi. Akıllı telefon beyaz, pembe ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunuyor. Çin'de satışa sunulan akıllı telefonun diğer ülkelere gelip gelmeyeceği henüz belli değil.