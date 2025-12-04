120Hz Ekranlı Çok Ucuz Telefon Tanıtıldı! 8 GB RAM'e Sahip

OPPO, yeni akıllı telefonlar tanıtmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde A6x 5G'yi tanıtan OPPO bu kez A6 4G'yi duyurdu. Bununla beraber akıllı telefonun teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli oldu. Ucuz Android telefon, yüksek yenileme hızı ve dev batarya dahil birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

OPPO A6 4G Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,75 inç

6,75 inç Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1570 piksel

720 x 1570 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

120 Hz Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Piksel Yoğunluğu: 256 PPI

256 PPI Dokunmatik Örnekleme Hızı: 240 Hz

240 Hz İşlemci: Snapdragon 685

Snapdragon 685 GPU: Adreno 610

Adreno 610 RAM: 8 GB LPDDR4X

8 GB LPDDR4X Depolama Seçenekleri: 128 GB ve 256 GB

128 GB ve 256 GB Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 2 MP monokrom kamera

50 MP ana kamera + 2 MP monokrom kamera Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya Kapasitesi: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı ColorOS 15

Android 15 tabanlı ColorOS 15 Suya ve Toza Dayanıklılık: IP69 sertifikası

6,75 inç ekran büyüklüğüne sahip olan OPPO A6 4G, LCD ekran üzerinde 720 x 1570 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 240Hz dokunmatik örnekleme hızı ve 256 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Yüksek yenileme hıız sayesinde daha akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Telefon ayrıca yüzde 90,6 ekran gövde oranına sahip.

Akıllı telefonda Adreno 610 GPU ve Snapdragon 685 işlemcisi yer alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci dört adet 2.8 GHz Cortex-A73 ve dört adet 1.9 GHz Cortex-A53 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. OPPO A6x 5G'de sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 6300 işlemcisi tercih edilmişti.

OPPO A6 4G'nin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip monokrom kamera bulunuyor. Telefonun ön yüzeyinde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut.

Android 15 tabanlı ColorOS 15 ile birlikte gelen akıllı telefonda 8 GB LPDDR4X RAM bulunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçeenk yer alıyor. 7.000 mah batarya kapasitesine sahip telefon 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Telefon IP69 sertifikası sayesinde belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklılık da sunuyor.

OPPO A6 4G Fiyatı

OPPO A6 4G'nin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 54.999 rupi (8.265 TL), 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 59.999 rupi (9.015 TL) fiyat etiketi belirlendi. Pakistan'da ön siparişe açılan akıllı telefonun diğer ülkelere gelip gelmeyeceği henüz belli değil.