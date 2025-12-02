OPPO Aşırı Ucuz Telefon Tanıttı! 120Hz Ekran, Dev Batarya ve Dahası

Ucuz Android telefonlar arasına yeni bir model daha katıldı. OPPO tarafından yapılan tanıtımla birlikte A6x 5G'nin özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan akıllı telefon, yüksek yenileme hızı, dev batarya ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

OPPO A6x 5G Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,75 inç

6,75 inç Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1570 piksel

720 x 1570 piksel Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Piksel Yoğunluğu: 256 PPI

256 PPI Ekran Dokunmatik Örnekleme Hızı: 240Hz

240Hz İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

MediaTek Dimensity 6300 RAM Seçenekleri : 4 GB / 6 GB (LPDDR4X)

: 4 GB / 6 GB (LPDDR4X) Depolama Seçenekleri: 64 GB / 128 GB

64 GB / 128 GB Batarya Kapasitesi: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W Arka Kamera: 13 MP ana kamera

13 MP ana kamera Ön Kamera: 5 MP

5 MP İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı ColorOS 15

Android 15 tabanlı ColorOS 15 Su ve Toza Dayanıklılık: IP64 Sertifikası

6,75 inç ekran büyüklüğüne sahip olan OPPO A6x 5G, LCD ekran üzerinde 720 x 1570 piksel çözünürlük, 256 PPI piksel yoğunluğu, 240Hz dokunmarik örnekleme hızı ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 212 gram ağırlığında olan akıllı telefon yüzde 90,6 ekran gövde oranına sahip. Telefonda ayrıca parmak izi sensörü de mevcut.

OPPO'nun bütçe dostu Android telefonu gücünü MediaTek Dimensity 6300 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet Cortex-A76 2.4GHz ve altı adet Cortex-A55 2GHz olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan OPPO A5x 5G'de de aynı işlemci tercih edilmişti.

Akıllı telefon 4 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı LPDDR4X RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 64 GB ve 128 GB seçenekleri mevcut. 6.500 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Telefonun arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ana kamera bulunuyor.

A6x 5G'nin ön yüzeyinde 5 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera bulunuyor. Android 15 tabanlı ColorOS 15 ile birlikte gelen telefonda IP64 sertifikası yer alıyor. Bu sertifika, akıllı telefonun su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Telefon ayrıca çift SIM desteğine de sahip.

OPPO A6x 5G Fiyatı