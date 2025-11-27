Oppo'dan Bütçe Dostu Telefon Geliyor: Fiyatı Ucuz, Özellikleri Muhteşem!

Çinli teknoloji devi Oppo'nun yakında piyasaya süreceği bütçe sınıfı yeni akıllı telefonu Oppo A6x, global tanıtımı öncesinde sızdırılan fiyat bilgisiyle gündeme geldi. Güvenilir kaynaklardan gelen sızıntılar, cihazın uygun fiyatlı bir etiketle kullanıcıların karşısına çıkacağını işaret ediyor. İşte detaylar!

Oppo A6x'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Şirkete yakın kaynaklara göre yeni Oppo A6x, 4 GB RAM + 64 GB depolama, 4 GB RAM + 128 GB depolama ve 6 GB RAM + 128 GB depolama olmak üzere üç farklı bellek seçeneği ile birlikte satışa sunulacak. Cihazın Hindistan pazarındaki başlangıç fiyatı ise sadece 139 dolar olacak.

Telefonun diğer bellek seçeneklerine ait fiyat seçenekleri henüz belli olmadı. Ancak ortaya çıkan başlangıç etiketi yeni A6x'in oldukça bütçe dostu bir cihaz olacağını gösteriyor. Peki yeni telefon uygun fiyatı ile birlikte neler sunacak?

Oppo A6x'in Özellikleri

Yeni modelin temel özellikleri daha önce ortaya çıkan sızıntılarla büyük ölçüde netleşmişti. İşte beklenen teknik detaylar:

HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan, 6.75 inç büyüklüğünde LCD panel. İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

8.58 mm Ağırlık: 212 gram

İddialara göre yeni Oppo A6x önümüzdeki günlerde küresel pazarda resmen tanıtılacak. Cihazın Türkiye başta olmak üzere diğer ülkelere ne zaman geleceği ise henüz bilinmiyor. Gelişmeler için takipte kalın!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Oppo'nun yeni modeli yılın en iyi fiyat - performans telefonlarından biri olabilir mi? Yorumlarda buluşalım.