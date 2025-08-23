Oppo'nun Ajanları Apple'ı Fethetti! Davalar Havada Uçuşacak

Apple, eski bir Apple Watch mühendisinin, şirketten ayrılmadan önce gizli ticari sırları çaldığını iddia etti. Daha da vahimi, iddiasında başka bir şirketin ismine yer vermiş olması. Şirket, mahkemeye sunduğu belgelerde; eski mühendisi Chen Shi'nin bir casus olduğunu ve şirketten ayrılırken "ailesine bakmak için Çin'e döneceğine" dair yalan söylediğini bildirdi. Shi'nin bu vesileyle şirketten ayrıldığı, giderken Apple'ın sırlarını çaldığı ve bu sırları Oppo'ya aktardığı iddia ediliyor.

Apple Bilgisayardan Oppo Yöneticisine Atılan Mail Ortaya Çıktı

Apple'ın eski mühendisi Chen Shi, şirketten ayrılmadan üç gün önce, gecenin ilerleyen saatlerinde 63 adet gizli belgeyi bir USB belleğe aktarmış. Hatta bunları aktardığı sırada "Bir dosyanın paylaşılan bir klasörde açılıp açılmadığını birisi görebilir mi?" tarzında aramalar yapmış. Bununla da yetinmeyip, MacBook sıfırlama işlemlerini de araştırmış. Bu sebeple bir numaralı şüpheli konumunda. Ancak en büyük kanıt, Oppo yöneticisine attığı mail olmuş. Mailde şu ifadeler yazıyor:

Mümkün olduğunca çok bilgi topluyorum ve hepsini daha sonra paylaşacağım.

Apple, Oppo'nun bu eylemleri bilerek gerçekleştirdiğini ve haksız rekabet avantajı elde etmeye çalıştığını belirterek şikayetçi oldu. Dava dosyasına göre, Chen Shi şimdi Oppo'nun Silikon Vadisi'ndeki araştırma biriminde çalışıyor ve sensör teknolojileri üzerine bir ekibe liderlik ediyor. İlerleyen günlerde davanın nasıl şekilleneceğini hep beraber göreceğiz.