Oppo Sudan Ucuz Yeni Kulaklığını Tanıttı: Şarjı Günlerce Gidiyor!

Oppo, merakla beklenen yeni orta segment kablosuz kulaklık modeli Oppo Enco Air 5 Pro'yu resmen tanıttı. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Air 4 Pro'nun halefi olarak karşımıza çıkan yeni cihaz, sunduğu üst düzey özellikleri ve uygun fiyatıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İşte detaylar!

Oppo Enco Air 5 Pro'nun Özellikleri

Ses Sürücüleri: 12 mm

12 mm Ses Teknolojileri: 3D çevresel, Hi-Res, LHDC 5.0 kodeği

3D çevresel, Hi-Res, LHDC 5.0 kodeği Aktif Gürültü Engelleme (ANC): 55 dB

55 dB Pil Ömrü: tek şarjla 13 saat, şarj kutusuyla 54 saat

tek şarjla 13 saat, şarj kutusuyla 54 saat Bağlantı: Bluetooth 6.0

Bluetooth 6.0 Diğer: çift cihaz desteği, yapay zeka ile çeviri, IP55 dayanıklılık sertifikası

Yeni kablosuz kulaklık özellikle ses tarafında sahip olduğu iddialı geliştirmelerle müzikseverleri memnun edecek gibi görünüyor. Cihazın kalbinde yer alan 12 mm boyutundaki dinamik sürücüler şirketin açıklamasına göre sürücü genliğinde yüzde 100'lük bir artış sağlayarak çok daha derin ve vurucu bir bas deneyimi sunuyor.

Bununla birlikte dinleyicilere 3D çevresel ses imkanı da vadeden Oppo Enco Air 5 Pro, aynı zamanda Hi-Res yüksek çözünürlüklü ses akışı ve LHDC 5.0 kodeği teknolojilerine ev sahipliği yapıyor. Ayrıca kulaklığın IP55 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı dayanıklı olduğunu da belirtelim.

Sunduğu üst düzey ses kalitesini kesintisiz bir iletişimle harmanlayan cihaz, bağlantı tarafında Bluetooth 6.0 teknolojisini bünyesinde barındırıyor. Aynı anda iki farklı cihaza sorunsuz bir şekilde bağlanabilen kulaklık, yapay zeka destekli çeviri özelliği sayesinde tıpkı AirPods Pro 3 gibi yabancı dil sorununu ortadan kaldırıyor.

Enco Air 5 Pro'nun yenilenen aktif gürültü engelleme (ANC) teknolojisine de değinmekte fayda var. Yeni cihaz selefine kıyasla artık 55 desibele kadar olan dış sesleri başarıyla filtreleyebiliyor. ANC performansına benzer şekilde bataryasını da büyüten kulaklık, ek bir şarjla 13 saate kadar aralıksız oynatma süresi sunarken şark kutusuyla toplamda 54 saatlik pil ömrü vadediyor.

Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle kullanıcıların beğenisine sunulan kablosuz kulaklık Oppo Enco Air 5 Pro, sahip olduğu özelliklere kıyasla bütçe dostu bir fiyat etiketiyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Şirket cihazın fiyatını 48 dolar (yaklaşık 2.095 TL) olarak açıkladı.

Yeni nesil kablosuz kulaklık 2 Mart tarihinden itibaren Çin pazarında raflardaki yerini alacak. Öte yandan modelin Türkiye'ye ve küresel pazardaki diğer bölgelere ne zaman geleceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Gelişmeler için takipte kalın!

Peki siz yeni Enco Air 5 Pro hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.