Xiaomi'den Ucuz Kulaklık Geliyor! 37 Saat Pil Ömrü Sunacak

Xiaomi, kablosuz kulaklarının arasına bir yenisini daha eklemeyi planlıyor. Mevcut Redmi Buds 8 serisinin arasına "Active" ekiyle birlikte dahil olacak yeni cihaz, Lite modeline göre daha uygun bir fiyat etiketi ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Cihazın pil ömrü ise ideal bir seviyede olacak.

Redmi Buds 8 Active'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Sürücü: 14,2 mm dinamik sürücüler

14,2 mm dinamik sürücüler Gürültü Engelleme: Aktif Gürültü Engelleme (ANC) desteği

Aktif Gürültü Engelleme (ANC) desteği Bağlantı: Bluetooth 5.4

Bluetooth 5.4 Çoklu Bağlantı: Aynı anda birden fazla cihaza bağlanabilme ve hızlı geçiş özelliği

Aynı anda birden fazla cihaza bağlanabilme ve hızlı geçiş özelliği Mikrofon ve Görüşme: Çift mikrofon sistemi ve yapay zeka destekli gürültü azaltma

Çift mikrofon sistemi ve yapay zeka destekli gürültü azaltma Pil Ömrü: ANC kapalıyken tek şarjla 7 saate, şarj kutusuyla toplam 37 saate kadar

Redmi Buds 8 Active, kulağı tamamen kapatmayan bir tasarımla birlikte sunulacak. Bir rahatsızlığınız yüzünden kulak içi kulaklıkları kullanırken eğer kendinizi yeterince rahat hissetmiyorsanız sizin için yeni bir alternatif olma potansiyeli taşıyor. Tasarımına rağmen ANC (Aktif Gürültü Engelleme) özelliği ile birlikte gelecek.

14,2 mm'lik dinamik sürücüler sayesinde güçlü bir ses performansı sunması beklenen cihaz, Bluetooth 5.4 desteği sunacak. Kulaklık aynı anda birden fazla cihaza bağlanabilecek. Böylece her seferinde cihazlar arasında geçiş yapmak gibi bir zahmete girmeyeceksiniz. Öte yandan kulaklık, çift mikrofonla donatılacak. Sesli görüşmeler gerçekleştirirken devreye girecek olan yapay zeka destekli gürültü azaltma özelliği sayesinde sesiniz kalabalık ortamda öne çıkacak.

Cihaz, ANC kapalı olduğunda tek şarjla 7 saate kadar kullanım süresi sağlayacak. Şarj kutusuyla birlikte toplam süre 37 saati bulacak. Ayrıca cihazı daha kısa süre içinde şarj ederek müzik dinleme deneyiminizi sürdürmenizi sağlayacak hızlı şarj desteğine de sahip olacağı belirtiliyor.

Redmi Buds 8 Active'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi Buds 8 Active'in Avrupa fiyatının 19.99 euro (1034 TL) olacağı iddia edildi ancak Xiaomi'nin yerel fiyatlandırma politikasının olduğunu göz ardı etmemek gerekiyor. Şu an Lite modeli Türkiye'de 1.499 TL'ye satılıyor. Cihazın Lite sürümden daha bütçe dostu olacağı ipucunu göz önünde bulundurduğumuzda 1.100 TL ile 1.300 TL arasında bir fiyat etiketi bekleyebiliriz. Bu arada cihazın siyah, mavi ve beyaz renk seçenekleri ile sunulacağını da not düşelim.