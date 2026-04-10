OPPO'nun Yeni Kulaklığı Ortaya Çıktı! Gürültü Bastırma ve Dahası

OPPO, yeni bir kulaklık tanıtmaya hazırlanıyor. Enco R5 olarak adlandırılan model, China Telecom'da "ETEG1" model numarası ile ortaya çıktı. Bununla birlikte cihazın nasıl bir tasaırmla birlikte kullanıcıları karşılayacağı da açıklığa kavuştu. Görünüşe göre önceki modele göre tasarım tarafında büyük bir yenilik içerecek şekilde piyasaya sürülecek.

OPPO Enco R5'in Tasarımı Nasıl Olacak?

OPPO Enco R5, bir önceki model olan Enco R4'ün aksine tamamen kulak içi bir yapıda olmayacak. Yeni kulaklıkta bunun yerine yarı kulak içi bir tasarım benimsendi. Markanın söz konusu yaklaşımı, kulak kanalının tamamen tıkanmasını engelleyecek. Bu sayede kulak çok yüksek basınca maruz kalmayacak. Dolayısıyla uzun süreli kullanımlar için de ideal bir seçenek hâline gelecek.

OPPO Enco R5'in Özellikleri Neler Olacak?

IP55 sertifikası (Belirli bir dereceye kadar toz, ter ve su sıçramalarına karşı dayanıklı)

Çevresel Gürültü Engelleme (ENC): Mevcut

Bağlantı: Aynı anda iki farklı cihaza bağlanma desteği mevcut

Boyut: 49 × 49 × 24 mm

49 × 49 × 24 mm Ağırlık: 39 gram

OPPO Enco R5'in Ses Kalitesi Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre kulaklıkların her ikisinde de 12,4 mm dinamik sürücü yer alacak. Sürücüyü bir yelpaze gibi düşünebilirsiniz. Eğer çok küçük olursa ne kadar hızlı şekilde sallarsanız sallayın, yüzünüze gelecek o esintinin bir sınırı olacaktır. Ama büyük bir yelpazeyi sallamaya başladığınızda sanki serin bir yaz akşamındaymışsınız gibi hissedersiniz. Kulaklıktaki sürücü için de aynı mantık söz konusu. Sürücü ne kadar büyük olursa havayı da o kadar çok hareket ettirir ve daha tok sesler elde edersiniz.

Tabii, tasarım için ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Yarı kulak içi model olacağı için kulak kanalı tam kapanmayacaktır. Bu da Enco R4'te elde ettiğimiz güçlü basların yeni cihazda biraz daha az etkili kalacağı anlamına geliyor. Elbette ki çok sıkı bir müzik tutkunu değilseniz sizin açınızdan çok da büyük bir eksiklik olmayacaktır.

OPPO Enco R5, Suya Dayanıklı Olacak mı?

Cihaz, IP55 sertifikasına sahip olacak. Bu da belirli bir seviyeye kadar toz, ter ve su sıçramalarından etkilenmeyeceğini gösteriyor. Yoğun antrenman sırasında terleme gibi durumlar hakkında endişelenmeye gerek bırakmayacak fakat onunla duş almamak, yüzmemek gerekiyor. Ayrıca bunu doğrudan yoğun su basıncına maruz bırakmaktan kaçınmakta da fayda var.

OPPO Enco R5, Gürültü Engelleyecek mi?

Daha önce de belirttiğimiz gibi, Enco R5, yarı kulak içi bir tasarımla gelecek. Yani dışarıdan hava ve ses alabilecek. Bu da aktif gürültü engelleme özelliğinin olsa dahi muazzam bir performans sunamayacağını gösteriyor. Tabii, bu sadece dinleme için geçerli. Konuşma için çevresel gürültü engelleme özelliğine sahip olacak.

Bilmeyenler için bu özellik, dışarıdan gelen gürültüyü bastırarak sizin sesinizin ön plana çıkmasını sağlıyor. Böylece karşı tarafa sesiniz daha net bir şekilde iletiliyor ve sizden son söylediğiniz cümleleri tekrar etmeniz istenmiyor. Yani dışarıda konuşmanın önündeki en büyük zahmetlerden birini ortadan kaldırmaya yardımcı olduğu söylenebilir.

OPPO Enco R5'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Enco R5'in fiyatı henüz açıklanmadı fakat bir önceki model Enco R4 şu an 4.199 rupi (2 bin 26 TL) fiyat etiketiyle satılıyor. Yeni modelin tasarım tarafında yapılan değişiklik dolayısıyla aktif gürültü engelleme ve daha birçok özellik içermeyeceği göz önünde bulundurulursa Enco R5'in 3800 rupi (1.834 TL) gibi daha uygun fiyata sahip olabileceğini söylemek mümkün. Bu arada 2026 yılının sonuna doğru tanıtılan Enco Air 5 Pro için 48 dolar (2 bin 144 TL) fiyat etiketi belirlenmişti.

OPPO Enco R5 Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO'nun şu an pek çok kulaklığı Türkiye'de satılıyor. Bunların arasında Enco Air ve Enco Buds 2 gibi modeller mevcut. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda Enco R5'in de Türkiye'de satışa sunulma ihtimali olduğunu söyleyebiliriz. Elbette ki konuya ilişkin şimdiye kadar bir açıklama yapılmadı. O yüzden planların değişiklik gösterebileceğini unutmamak gerekiyor.

Editörün Yorumu

OPPO'nun yeni kulaklığı Enco R5 ile genel kullanıcı kitlesinden ziyade belirli bir kitleyi hedef alacağını düşünüyorum. Bir kulaklık alırken birincil önceliği konfor olan kişiler tarafından daha çok tercih edilecektir. Bunların başında ise düzenli olarak yoğun antrenmanlar yapan sporcuların geleceğini söyleyebilirim.