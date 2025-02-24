Oppo Find N5 Bekleyenlerin Hevesi Kursağında Kalacak

Geçen hafta çıkışıyla ses getiren Oppo Find N5, katlanabilir telefonlar arasında adını duyurarak bu pazarlarda boy gösterecekti ancak satışa çıkacağı bölgeler arasında Avrupa olmadığı ortaya çıktı. Şirketin resmi olarak yaptığı duyuruya göre Avrupa vatandaşları için bu model bir hayal olarak kalmaktan öteye geçmeyecek.

Oppo söz konusu kararını pazar araştırmaları ve stratejik öncelikler doğrultusunda aldığını belirtti.

Oppo olarak her bölgeye özel pazar araştırmaları yaparak ürün lansmanlarımızı titizlikle şekillendiriyoruz. Find N5, Avrupa'da satışa sunulmayacak. Bunun yerine, 24 Şubat'ta Avrupa genelinde Reno13 serisini tanıtacağız. Yapay zeka destekli özellikler ve şık tasarımlarla kullanıcılarımıza daha fazla seçenek sunacağız. Güncellemeler için bizi takip etmeye devam edin.

Yalnızca Çin'de Satılacak

Find N5 modeli hem katlanabilir hem de aşırı ince olmasıyla hem de detaylı özellikleriyle dikkat çekse de yalnızca sınırlı pazarlarda satışa sunulacak.

Oppo'nun ABD pazarında resmi olarak yer almaması sebebiyle, Find N5'in Amerika'da da satışa çıkmayacağı zaten biliniyordu. Ayrıca OnePlus da cihazı kendi markası altında sunmayı planlamıyor. Anlayacağınız tüm bunlar Find N5'in yalnızca Çin, Singapur ve diğer Asya pazarlarında satışa sunulacağı anlamına geliyor.