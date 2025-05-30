Oppo'nun Tasarımıyla Nostalji Severleri Kendisine Aşık Edecek Yeni Katlanabilir Telefonu Ortaya Çıktı!

kıllı telefon pazarındaki varlığını son dönemde iyiden iyiye güçlendiren Oppo, özellikle Find N5 modeliyle katlanabilir telefon segmentinde önemli bir seviyeye ulaştı. İnce tasarımı ve güçlü teknik özellikleriyle beğeni toplayan bu modelin ardından, şimdi tüm gözler şirketin yeni kapaklı telefonu Find N5 Flip’e çevrildi.

Bir süredir teknoloji gündeminde olan Find N5 Flip, yakın zamanda sızdırılan tasarım görselleriyle yeniden ilgi odağı haline geldi. Yeni modelin, önceki nesillere kıyasla belirgin tasarım yenilikleriyle geleceği ve Oppo’nun kapaklı telefon anlayışına taze bir soluk getireceği konuşuluyor.

Nostaljik Tasarımlı Find N5 Flip, Üçlü Kamera Kurulumu İle Geliyor

Yeni katlanabilir cihazın tasarımı ile ilgili net bilgi veren patent görselleri sektörel kaynaklar tarafından kısa bir süre önce sızdırıldı. Paylaşılan görüntüleri incelediğimizde Oppo’nun bu modelde beklenildiği gibi dikdörtgen bir kapak ekranı tercih edeceğini ancak kamera yerleşiminde dikkate değer bir değişiklikliğe imza atacağını görüyoruz.

Görsellere göre Find N5 Flip, kapak ekranının sağ tarafında yeni nesil Samsung modellerinden aşina olduğumuz dikey ve hap şeklini andıran üçlü bir kamera kurulumuna sahip olacak. Bu sayede kapak ekranı için daha geniş bir alan sağlanacağı bildiriliyor.

Öte yandan telefonun, dış yüzeye nazaran İç tarafta önemli bir yenilik içermediği ve büyük oranda önceki versiyonla benzer kalacağı belirtiliyor. Aynı zamanda yeni Find N5 Flip'in seleflerine kıyasla daha güçlü bir mentele ile geleceği ve katlanmış formda bile boşluk kusuruna sahip olmayacağı da söylentiler arasında.

Pek çok kişiye göre genel hatlarıyla 90'ların sevilen kapaklı telefonlarını andıran yeni Oppo Find N5 Flip'in bu yıl içerisinde resmen piyasaya sürülmesi bekleniyor. Cihazın fiyat bilgisi veya teknik özellikeri ise henüz netlik kazanmış değil. Gelişmeler için takipte kalın!