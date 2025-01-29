Aşırı İnce Oppo Find N5 ile iPad Pro (M4) Yan Yana Görüntülendi

Çok yakında piyasaya sürülecek OPPO Find N5, M4 işlemcili iPad Pro ile yan yana görüntülendi. Bu, iki cihaz arasındaki kalınlık farkını gözler önüne serdi. Görünüşe göre OPPO'nun yeni katlanabilir telefonu incelik konusunda fark yaratmaya hazırlanıyor.

OPPO Find N5 İnce Tasarımıyla Öne Çıkacak

Geçtiğimiz haftalarda iPhone 16 Pro Max ile birlikte görüntüleri paylaşılan OPPO Find N5 bu kez iPad Pro ile karşılaştırıldı. Paylaşılan görsele göre telefon, 5,1 mm inceliğe sahip iPad Pro'dan çok daha ince bir tasarım ile birlikte gelecek.

OPPO marka yeni katlanabilir telefonun açık hâldeyken yaklaşık 4 mm kalınlığında olacağı söyleniyor. Karşılaştırma yapacak olursak 2024 yılının temmuz ayında tanıtılan Honor Magic V3 açık hâldeyken 4,35 mm kalınlığında.

En iyi katlanabilir telefonlar arasında yerini almaya hazırlanan Find N5 modeli dairesel kamera tasarımı içerecek. İddiaya göre arka yüzeyde üç kameraya bir adet LED flaş eşlik edecek. Telefondaki ekranın ise 2K çözünürlük sunması bekleniyor.

Gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alan telefon geçtiğimiz haftalarda Geekbench testinde görünmüştü. Telefon tek çekirdekli testte 3 bin 83 puan, çoklu çekirdek testinde ise 8 bin 865 puan almayı başarmıştı.

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