Aşırı İnce OPPO Find N5 Türkiye'de! Fiyatı Cep Yakıyor

Geçtiğimiz aylarda tanıtılan aşırı ince katlanabilir telefon OPPO Find N5 Türkiye'de satışa sunuldu. Etkileyici bir görünüme sahip olan telefon çok güçlü işlemcisi, yüksek yenileme hızı ve daha birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

OPPO Find N5 Özellikleri

8,12 inç ekran büyüklüğüne sahip katlanabilir telefon, AMOLED ekran üzerinde 2248 x 2480 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, HDR10+, Dolby Vision ve yaklaşık 412 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 1140 x 2616 piksel çözünürlüğe sahip ikinci ekran ise 6,62 inç ekran büyüklüğünde.

Gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alan telefon 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri bulunuyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.9 diyafram değerine sahip geniş açılı kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.7 diyafram değerine sahip periskop telefoto kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera yer alıyor.

İç ve dış ekranda 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera mevcut. 5.600 mAh batarya kapasitesine sahip olan katlanabilir telefon 80W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor.

Telefonun katlanmamış hâli 4,2 mm, katlanmış hâli ise 8,9 mm kalınlığında. 2023 yılında tanıtılan OPPO Find N3'ün katlanmamış hâli 5,8 mm, katlanmış hâli 11,7 mm'ydi.

OPPO Find N5 Türkiye Fiyatı

En iyi katlanabilir telefonlar arasında yer alan OPPO Find N5'in 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü için 119 bin 999 TL fiyat belirlendi.