En Güçlü İşlemciye Sahip OPPO Find N6'nın Çıkış Tarihi Sızdırıldı

Aşırı ince katlanabilir telefon OPPO Find N5'in ardından serinin yeni telefonu merakla beklenmeye başlanmıştı. Dünyanın en güçlü işlemcisine sahip OPPO Find N6'nın çıkış tarihi sızdırıldı. Peki, OPPO'nun yeni katlanabilir telefonu ne zaman çıkacak?

OPPO Find N6 Çıkış Tarihi

En iyi katlanabilir telefonlar arasına katılmaya hazırlanan OPPO Find N6 2026 yılının ilk çeyreğinde tanıtılacak. Telefonun hangi ayda duyurulacağı henüz bilinmiyor ancak Find N5 modeli 2025 yılının şubat ayında tanıtılmıştı. Dolayısıyla serinin yeni telefonunu da şubat ayında görebiliriz.

OPPO Find N6'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre OPPO Find N6 gücünü sekiz çekirdekli Snadpragon 8 Elite 2 işlemcisinden alacak. Find N5 iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeren Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti.

Telefonun 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunması bekleniyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri yer alabilir. Telefonda üç adet arka kameranın bulunacağı söyleniyor. Kameraların özellikleri henüz bilinmiyor.

8,1 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, LTPO OLED ekran üzerinde 2248 x 2480 piksel çözünürlük ve 120HZ yenileme hızı sunacak. İkinci ekranın 6 inç civarı bir büyüklüğe sahip olması bekleniyor.