Bu Amiral Gemisi Telefon 3 Tane 200 Megapiksel Kamera ile Gelecek

Oppo'nun yeni amiral gemisi telefonu kamera performansı ile rakiplerini ezip geçecek. Geçmişte de benzer sızıntılarla gündeme gelen güvenilir bir kaynak olan Digital Chat Station'a göre Oppo Find X10 Pro Max, tam üç adet 200 megapiksel kamera ile karşımıza çıkacak.

Oppo Find X10 Pro Max Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Oppo, geçtiğimiz ekim ayında Find X9 serisi amiral gemisi telefonlarını tanıttı. Söz konusu modeller arasında en çok dikkat çeken ise Türkiye'de 84.999 TL'ye saılan Find X9 Pro oldu. Ancak sızıntılar doğruysa Çinli akıllı telefon üreticisi tüm bu modelleri ve rakiplerini "oyuncak" gibi gösterecek bir telefon üzerinde çalışıyor. Söz konusu model Oppo Find X10 Pro Max olarak adlandırılacak. Aslında bu cihazın kamera özellikleri hakkında daha önce bilgi sahibi olmuştuk.

İddialara göre ürün, 1/1.3 inç büyüklüğünde ve 200 megapiksel çözünürlüğünde bir sensör ile gelecek. Bu sensörde Oppo, renk doğruluğunu ve dinamik aralığı iyileştirmek için 4×4 RMSC (Yeniden Düzenlenmiş Piksel Renk Bilgisi) ve UFCC (Ultra Tam Renk Yakalama) adı verilen teknolojileri kullanacak. DCS'ye göre sadece ana kamera değil, telefondaki diğer iki kamera da 200 megapikel çözünürlüğünde olacak.

Bu Oppo Find X10 Pro Max'i dünyanın ilk üç adet 200 megapiksel kamera bulunan telefonu yapacak. Bunu mümkün kılan ise ilk defa bu telefonda göreceğimiz MediaTek'in Dimensity 9600 işlemcisi olacak. İlk defa 2025'in sonunda duyduğumuz bu işlemci iddialar doğruysa 2026 sonlarında tanıtılacak

Bir önceki nesil olan Oppo Find X9 Pro'da 50 MP çözünürlüğünde Sony Lytia LYT828 sensöre sahip bir ana kamera kullanılmıştı. Bu ana kamera OIS ve EIS destekliyordu. 1/1.28 inç büyüklükteki sensör f1.5 diyafram aralığına sahipti. 4K 60 FPS'e kadar video çekimini destekleyen ana kamera 23 mm odak uzaklığına sahipti.

Oppo Find X10 Pro Max'in Ultra Geniş Açılı Kamerası Nasıl Olacak?

Oppo Find X10 Pro Max'te kullanılacak sensörlerden diğeri 1/1.56 inç büyüklüğünde ultra geniş açılı kamera olacak. Sensör büyüklüğü kameranın ışık alması ile doğru orantılı. Daha büyük lensler daha çok ışık alır. Bu sayede özellikle düşük ışıkta kamera daha iyi performans verir.

Oppo Find X9 Pro'da 50 MP çözünürlüğünde bir ultra geniş açılı kamera kullanılıyordu. 120 derece geniş açıya sahip olan bu kamera 15 mm odak uzaklığına sahipti.

Oppo Find X10 Pro Max'in Telefoto Kamerası Nasıl Olacak?

Oppo Find X10 Pro Max'te bulunan üçlü 200 MP arka kamera kurulumundaki son kamera telefoto kamera olarak karşımıza çıkıyor. Bu kamera hakkındaki tek sızıntı 200 MP çözünürlüğünde olacağı. Oppo Find X9 Pro'da 200 MP çözünürlüğünde bir telefoto kamera kullanılmıştı. Bu telefoto kamera OIS desteğine sahipti.

Hasselblad ile ortak geliştirilen telefoto kamera 70 mm odak uzaklığına sahipti. Bu telefoto kamera 3x optik zoom yapabiliyordu. Bunların haricinde telefoto makro teknolojisini de destekliyordu. Bu teknoloji ile birlikte ekstra bir makro kamera olmadan telefoto kamera ile makro fotoğraflar çekilebiliyor.

Oppo Find X10 Pro Max'in Sızdırılan Diğer Özellikleri Neler?

Akıllı telefon hakkında kamera dışındaki tek sızıntı işlemcisi. Söylentilere göre Oppo Find X10 Pro Max, MediaTek Dimensity 9600 işlemcisi ile birlikte gelecek. Bu işlemci henüz tanıtılmadı. O yüzden özelliklerini bilmiyoruz.

Editörün Yorumu

Şu anda seri üretimdeki akıllı telefonlarda gördüğümüz en yüksek çözünürlükteki kamera 200 MP. Markalar sadece bir ya da iki kameralarında 200 MP çözünürlüğünde sensörler kullanıyordu. Oppo'nun bunu aşarak tüm kameralarda 200 MP çözünürlük kullanması bana Xiaomi 13 Ultra modelini hatırlattı. Xiaomi 13 Ultra zamanında da sektördeki markalar bir ya da iki kameralarında 50 MP çözünürlük kullanıyordu. Xiaomi 13 Ultra ise 4 adet 50 MP çözünürlüğünde kamera ile piyasaya sürülmüştü. Kullanırken oldukça keyif aldığım bir telefondu. Bakalım Oppo Find X10 Pro Max nasıl olacak.