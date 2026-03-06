200 MP Kameralı OPPO Reno 16 Pro Max Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü

OPPO, Reno 16 Pro Max isimli bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile beraber OPPO Reno 16 Pro Max'in özellikleri ortaya çıktı. Szıdırılan bilgilere göre akıllı telefon yüksek çözünürlüklü kamera ile birlikte gelecek. Telefonda ayrıca MediaTek tarafından geliştirilen güçlü bir Dimenstiy işlemcisi bulunacak.

OPPO Reno 16 Pro Max'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K İşlemci: Dimensity 9400

Dimensity 9400 Ana Kamera: 200 MP

200 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

OPPO Reno 16 Pro Max'in Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre akıllı telefonun ekranı 6,78 inç büyüklüğünde olacak ve 1.5K çözünürlük sunacak. Serinin bir önceki modeli olan OPPO Reno 15 Pro'da 6,32 inç ekran boyutu, 1216 x 2640 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti. Yeni modelde de AMOLED ekran ve 120Hz yenileme hızı görebiliriz.

OPPO Reno 16 Pro Max'in Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak. Telefon 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı desteğine sahip olabilir. Karşılaştırma yapmak gerekirse Reno 15 Pro'da 200 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel telefoto kamera ve 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera yer alıyor.

OPPO Reno 16 Pro Max'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Reno 16 Pro Max'te amiral gemisi seviyesinde "Dimensity N-1" kod adına sahip bir işlemcinin yer alacağı iddia edildi. Bu işlemcinin Dimensity 9400 olacağı tahmin ediliyor. MediaTek tarfından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu sekiz çekirdekli işlemci sayesinde en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabiliyor.

OPPO Reno 16 Pro Max Ne Zaman Tanıtılacak?

Android 16 tabanlı ColorOS 16'ya sahip Reno 16 Pro Max'in 2026 yılının yaz aylarında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli olacak. OPPO marka akıllı telefonlar Türkiye'de satılıyor. Dolayısıyla yeni modelin de Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

OPPO Reno 16 Pro Max'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Reno 15 Pro şu anda 57 bin TL civarı bir fiyat etiketiyle satılıyor. Reno 16 Pro Max'in önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda ynei telefon, 60 bin TL üzeri bir fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikler göz önünde bulundurulduğunda Reno 16 Pro Max'in kendi segmentinde oldukça iddialı olacağını düşünüyorum. Dimensity 9400 her ne kadar bir önceki neslin işlemcisi olsa da çok güçlü ve yüksek performans sunuyor. Dolayısıyla hem oyunlarda hem de genel kullanımda herhangi bir sorun yaşatmıyor. Ayrıca telefonun 200 megapiksel kamerasıyla da dikkatimi çekmeyi başardığını belirtmeliyim.