Çift 200 MP Kameralı Telefon Yolda! 100W Hızlı Şarja Sahip

OPPO Find X10 serisi merakla beklenirken heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Find X10 serisinde yer alan bir modelin batarya kapasitesi ve şarj hızı ortaya çıktı. Dev batarya ile birlikte gelmesi beklenen akıllı telefon yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak.

OPPO Find X10 Serisinin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre OPPO Find X10 serisine ait bir model, 8500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya sayesinde uzun pil ömrü elde edilecek. Akıllı telefon ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, dev bataryalı telefonun bile kısa sürede şarj olmasını sağlayacak.

OPPO Find X9 Pro'da 7500 mAh batarya kapasitesi, OPPO Find X9'da ise 7025 mAh batarya kapasitesi tercih edilmişti. İki telefonun da 80W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini desteklediğini belirtelim. Dolayısıyla yeni telefon serisinde hem batarya hem de şarj hızı tarafında önemli bir artış yaşanacak.

Yeni telefonun arka yüzeyinde üç adet kamera yer alacak. Bu kameralardan iki tanesi 200 megapiksel çözünürlüğünde olacak. Ön kameranın çözünürlüğü ise henüz belli değil. OPPO Find X9 Pro'da 50 megapiksel ana kamera, 200 megapiksel periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera bulunuyor.

Serinin yeni modelinde MediaTek Dimensity 9600 işlemcisi bulunacak. 2 nm üretim süreciyle geliştirilecek bu işlemci, önceki nesle kıyasla hem daha verimli çalışacak hem de daha yüksek performans sunacak. Find X9 Pro'da ise bir adet 4.21 GHz C1-Ultra, üç adet 3.5 GHz C1-Premium ve dört adet 2.7 GHz C1-Pro olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren MediaTek Dimensity 9500 işlemcisi mevcut.

OPPO Find X10 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Find X10 serisinin 2026 yılının eylül veya ekim ayında tanıtılacağı tahmin ediliyor. 2025 yılının ekim ayında tanıtılan OPPO Find X9 Pro şu anda 89 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Dolayısıyla Find X10 Pro'nun da 90 bin TL civarı bir fiyat etiketiyle satışa sunması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.