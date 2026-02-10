100 MP Ön Kameralı Telefon Geliyor! İlk Detaylar Ortaya Çıktı

Akıllı telefon pazarında heyecan verici bir gelişme yaşandı. Bir akıllı telefon markasının çok yüksek çözünürlüklü kameralara sahip bir telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Bu sayede yalnızca arka kamerayla değil aynı zamanda ön kamerayla da çok kaliteli videolar ve fotoğraflar elde edilecek.

100 MP Ön Kameralı Telefon Geliştiriliyor

Digital Chat Station tarafından Çin merkezli sosyal medya platformu Weibo üzerinden çok önemli bir iddia ortaya atıldı. İdidaya göre büyük bir akıllı telefon markası, yeni amiral gemisi modeli için sıra dışı bir kamera sistemini test ediyor. Bu telefonun ön yüzeyinde 100 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak.

Günümüzde piyasaya sürülen akıllı telefonların arka kameralarında üç haneli sayıları sık sık görüyoruz ancak ön kamerada genellikle iki haneli çözünürlükler tercih ediliyor. Yeni telefonun 100 megapiksel çözünürlüğündeki kamerası hem selfie'lerin hem de videoların çok daha kaliteli olmasına yardım edecek.

Akıllı telefonun arka yüzeyinde oldukça güçlü bir çift kamera sistemi yer alacak. Bunlar arasında 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunacak. Bu ana kamera, günlük fotoğraf çekimlerinde kullanıcılara daha kaliteli ve profesyonel görünümlü sonuçlar sunacak.

Telefoto kamera uzak mesafeleri kayıpsız yakınlaştırma imkânı sunacak ve aynı zamanda gleişmiş sensör teknolojisi sayesinde daha fazla ışık toplayarak düşük ışık koşullarında bile başarılı sonuçlara imza atacak. 200 megapiksel çözünürlüğe sahip iki kameranın birlikte kullanılacak olması, telefonu rakiplerinden ayıran en önemli özelliklerden biri olacak.

Akıllı telefonun ismi henüz belli değil. Üreticinin ismi de henüz açıklanmadı ancak bu markanın OPPO veya vivo olabileceği söyleniyor. İki marka da bu zamana kadar 200 megapiksel çözünürlüğe sahip çeşitli akıllı telefonlar piyasaya sürdü. Örneğin vivo X30 Pro ve OPPO Find X9 Pro, geçtiğimiz yılın ekim ayında satışa sunulmuştu.