Adı Mini Ama Ekranı Büyük: Oppo Find X8 Mini'nin Kamerası Sızdırıldı

Geçtiğimiz yıl OPPO Find X8 serisi tanıtılmıştı ancak o etkinlikte Find X8 Ultra ve Find X8 Mini modellerine yer verilmemişti. Yeni sızıntı ile birlikte Find X8 Mini'nin kamera özellikleri gün yüzüne çıktı.

Kameraya geçmeden önce bir önceki sızıntıda ortaya çıkan ekran özelliklerine değinelim. 6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip telefonun LTPO OLED ekran üzerinde 2640 x 1216 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacağı iddia ediliyor.

OPPO Find X8'in ekranı ise 6,59 inç büyüklüğünde. Eğer bu iddia doğruysa "X8 Mini" ile "X8" arasında çok küçük bir fark olacak.

OPPO Find X8 Mini'nin Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Digital Chat Station (DCS) tarafından ortaya atılan iddiaya göre telefonun arka tarafında üç farklı kamera yer alacak. 1/1.56 inçlik 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera OIS yani optik görüntü sabitleme özelliğini destekleyecek. f/1.8 diyafram açıklığına sahip kameranın düşük ışıkta başarılı sonuçlara imza atacağı söyleniyor.

Önceki sızıntı, ana kameranın Sony IMX9 serisi sensörle birlikte geleceğini öne sürmüştü. DCS'ye göre telefonda 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera da bulunacak. Geniş manzara fotoğrafları elde edilmesini sağlayacak kameranın f/2.0 diyafram açklığına sahip olacağı belirtildi.

X8 Mini'de 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera da yer alacak. f/2.8 diyafram açıklığına sahip kamera 0,6X ila 7X odak aralığına sahip olacak. Bu kameranın 3,5x yakınlaştırma sunacağı söyleniyor.

OPPO Find X8 Mini Çıkış Tarihi

OPPO Find X8 Mini modelinin mart ayında Çin'de tanıtılması bekleniyor. Konuya dair henüz resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.