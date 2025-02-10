OPPO Find X8 Ultra, iPhone'un Sevilen Özelliğini Sunacak

Geçtiğimiz yıl OPPO Find X8 serisi tanıtılmıştı ancak o etkinlikte Find X8 Ultra modeline yer verilmemişti. Merakla beklenen yeni Ultra modeline dair şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre telefon iPhone'un sevilen özelliği ile birlikte satışa sunulacak.

OPPO Find X8 Ultra, iPhone'un Hangi Özelliğini İçerecek?

OPPO, Alert Slider isimli butonu ilk kez 2023 yılında satışa sunduğu Find N3 Flip isimli katlanabilir telefonda kullanmıştı. 2024 yılında piyasaya sürülen Find X8 ve X8 Pro modelleri de Alert Slider ile beraber gelmişti.

Digital Chat Station, sosyal medya platformu Weibo üzerinden yaptığı paylaşıma göre Find X8 Ultra modeli Alert Slider yerine Apple'ın eylem düğmesine benzer bir butona sahip olacak. Kullanıcılar yeni butonu farklı işlevler için kolayca özelleştirebilecek.

Daha önce yaşanan sızıntıya göre Find X8 Ultra düz ekrana sahip olacak. Bu, geleneksel ekran tasarımını seven kullanıcılar için önemli bir değişiklik olacaktır. Ayrıca telefonun çerçeve boyutunu küçütlmek için LIPO teknolojisinin kullanılabileceği öne sürülmüştü.

Xiaomi, LIPO teknolojisini Xiaomi 15 serisine entegre etmişti. Bu teknolojinin Xiaomi 15 Ultra modelinde de yer alması bekleniyor.

OPPO Find X8 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Yeni telefonda 50 megapiksel çözünürlüğünde IMX 882 periskop kameraya sahip olacağı iddia ediliyor. Bu kamera 6x yakınlaştırma yapabilecek. Cihazda ayrıca 50 megapiksel çözünürlüğünde IMX 882 ultra geniş açılı kamera yer alabilir. Ana kamerada 1 inç büyüklüğünde LYT 900 sensörü tercih edilebilir.

100W hızlı şarj teknolojis iie dikkat çeken telefon 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip olabilir. Gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alacak cihazda ultrasonik parmak izi okuyucusu bulunacak. IP68 veya IP69 sertifikasına sahip olacağı söylenen telefon böylece suya ve toza karşı dayanıklı olacak.