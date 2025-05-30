Oppo Find X8 Ultra Sağlamlık Testinde! Şaşırtan Sonuç [Video]

Güçlü donanıma ve devasa batarya kapasitesine sahip Oppo Find X8 Ultra'nın sağlamlık testi videosu yayınlandı. Geçtiğimiz ay tanıtılan telefonun dayanıklılık testinde sergilediği performans şaşırttı.

Oppo Find X8 Ultra'ya Dayanıklılık Testi Yapıldı

10 Nisan 2025 tarihinde düzenlenen etkinlikte tanıtılan OPPO Find X8 Ultra isimli modelin ne kadar dayanıklı olduğu merak ediliyordu. JerryRigEverything isimli kanala sahip olan YouTuber, telefonun dayanıklılığını ölçmek için bazı testler yaptı.

İlk olarak tornavida ile ekranı çizmeye çalışan YouTuber, bu işlemi ekranın yanı sıra telefonun kenarlarına ve arka kısmına da uyguladı. YouTuber, daha sonra telefonun ekranına çakmak ile ısı testi yaptı.

Telefon ısı testinde başarılı bir performans sergiliyor. Yaklaşık 35 saniye boyunca ısıya maruz kalan ekranda herhangi bir iz görünmüyor. Bir sonraki adımda telefona bükülme testi yapıldı. YouTuber, son olarak telefonu sökerek parçalarına ayırdı.

OPPO Find X8 Ultra Özellikleri

6,82 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, LTPO AMOLED ekran üzerinde 1440 x 3168 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 510 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 226 gram ağırlığındaki telefon 163,09 x 76,80 x 8,78 boyutlarında.

Telefonda 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite ve Adreno 830 GPU bulunuyor. 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı LPDDR5X RAM sunan telefonun depolama tarafında 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri bulunuyor. 6.100 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 100W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel periskop telefoto kamera, 50 megapiksel periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Arka yüzeyde ayarıca 2 MP True Chroma da yer alıyor. Ön tarafta ise 32 megapikselkamera bulunuyor.