vivo'dan 100x Yakınlaştırma Özellikli Telefon Geliyor [Video]

vivo, uzun süredir merakla beklenen T4 Ultra modeli için bir video yayınladı. Bu video ile birlikte telefonun tasarımı ve bir özelliği belli oldu. Videoya göre akıllı telefon kamera sistemiyle fark yaratakacak.

vivo T4 Ultra'nın Tasarımı Belli Oldu

vivo India'nın resmî sosyal medya hesabı üzerinden T4 Ultra'nın videosu paylaşıldı. Video, telefonun arka kameralarına odaklanıyor. Kameraların alt kısmında "100x tele lens" ibaresi yer alıyor. Bu, telefonun 100x dijital yakınlaştırma özellikli periskop telefoto kameraya sahip olacağını gösteriyor.

T3 Ultra modelinde 50 MP ve 8 MP olmak üzere çift arka kamera sistemi tercih edilmişti. T4 Ultra'nın arka yüzeyinde ise ise üç kamera bulunacak. Arka kamera tasarımında ise birtakım farklılıklar mevcut.

vivo T4 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre elefonda Dimensity 9300 Plus yer alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide bir adet 3.4 GHz Cortex-X4, üç adet 2.85 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek bulunuyor.

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, pOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Android 15 tabanlı FunTouch OS 15 ile birlikte gelecek telefon 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

vivo T4 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo T4 Ultra modelinin haziran ayının başlarında tanıtılacağı iddia edildi. Konuya dair resmî açıklamanın yapılmadığını belirtelim.