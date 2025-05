vivo'dan 100x Yakınlaştırma Özellikli Telefon Geliyor [Video]

vivo, uzun süredir merakla beklenen T4 Ultra modeli için bir video yayınladı. Bu video ile birlikte telefonun tasarımı ve bir özelliği belli oldu. Videoya göre akıllı telefon kamera sistemiyle fark yaratakacak.

vivo India'nın resmî sosyal medya hesabı üzerinden T4 Ultra'nın videosu paylaşıldı. Video, telefonun arka kameralarına odaklanıyor. Kameraların alt kısmında "100x tele lens" ibaresi yer alıyor. Bu, telefonun 100x dijital yakınlaştırma özellikli periskop telefoto kameraya sahip olacağını gösteriyor.

T3 Ultra modelinde 50 MP ve 8 MP olmak üzere çift arka kamera sistemi tercih edilmişti. T4 Ultra'nın arka yüzeyinde ise ise üç kamera bulunacak. Arka kamera tasarımında ise birtakım farklılıklar mevcut.

Get in the zone with an Ultra-powerful zoom! You down to get those clear clicks?​#T4Ultra #GetSetTurbo #TurboLife #ComingSoon pic.twitter.com/GR2QhBfCNp