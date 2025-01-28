Bu Beklenmiyordu: OPPO Find X8 Ultra Ezber Bozan Tasarımla Gelecek

Geçtiğimiz yıl OPPO Find X8 ve Find X8 Pro modellerinin piyasaya sürülmesinin ardından Find X8 Ultra modeli merakla beklenmeye başlanmıştı. Serinin yeni telefonuyla ilgili heyecan verici bir gelişme yaşandı. Telefonun alışılmışın dışında bir tasarımla geleceği ortaya çıktı.

OPPO Find X8 Ultra'nın Tasarımı Nasıl Olacak?

OPPO'nun Find X7 Ultra modelinde kavisli ekran tercih edilmişti. Digital Chat Station tarafından ortaya atılan iddiaya göre telefon düz ekrana sahip olacak. Bu, geleneksel ekran tasarımını seven kullanıcılar için önemli bir değişiklik olacaktır.

Ayrıca telefonun çerçeve boyutunu küçütlmek için LIPO teknolojisinin kullanılabileceği öne sürüldü. Xiaomi, LIPO teknolojisini Xiaomi 15 serisine entegre etmişti. Bu teknolojinin Xiaomi 15 Ultra modelinde de yer alması bekleniyor.

Find X8 Ultra modelinde 50 megapiksel çözünürlüğünde IMX 882 periskop kameraya sahip olacağı öne sürüldü. Bu kamera 6x yakınlaştırma yapabilecek. Telefonda ayrıca 50 megapiksel çözünürlüğünde IMX 882 ultra geniş açılı kamera yer alabilir. Ana kamerada 1 inç büyüklüğünde LYT 900 sensörü tercih edilebilir.

100W hızlı şarj desteğine sahip telefon 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı iddia ediliyor. Gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alacak cihazda ultrasonik parmak izi okuyucusu bulunacak. IP68 veya IP69 sertifikasına sahip olacağı söylenen telefon böylece suya ve toza karşı dayanıklı olacak.

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