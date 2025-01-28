Samsung Galaxy A56, Galaxy S25'te Bulunmayan Özelliğe Sahip Olacak

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, fiyat performans konusunda çok başarılı olan A serisinin yeni modelini piyasaya sürmeye hazırlanırken önemli bir gelişme yaşandı. Galaxy A56'nın Galaxy S25 ve Galaxy S25+ modellerinde bulunmayan bir özelliğe sahip olacağı ortaya çıktı.

Samsung Galaxy A56'nın Şarj Hızı Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz günlerde Galaxy A56, Galaxy A36 ve Galaxy A26 modelleri TÜV Rheinland sertifikaları aracılığıyla sızdırılmıştı. Bu kez Galaxy A56 FCC belgelerinde göründü. Bununla birlikte telefonun şarj hızı belli oldu.

Ortaya çıkan bilgilere göre Galaxy A56 modeli 45W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Amiral gemisi olarak nitelendirilen Galaxy S25 ve Galaxy S25+ modellerinde 25W kablolu hızlı şarj teknolojisinin yer aldığını belirtelim.

Telefonda Samsung'un yeni Exynos 1580 işlemcisinin yer alacağı söyleniyor. Bu işlemci bir adet Cortex-2.9GHz, üç adet Cortex-A720 2.6GHz ve dört adet Cortex-A520 1.95GHz olmak üzere toplamda sekiz çekirdekten oluşuyor.

Yüksek şarj hızı ile dikkat çeken telefonun 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı iddia ediliyor. Telefonun tanıtım tarihi henüz açıklanmadı ancak 2025 yılının mart ayında tanıtılması bekleniyor.

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