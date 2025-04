Devasa Batarya, 16 GB RAM, Yüksek Şarj Hızı ve Dahası! Oppo Find X8s Plus Tasarımı Ortaya Çıktı

Oppo, 10 Nisan'da Çin'de gerçekleştireceği etkinlikte yeni Find X8s serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Seride standart X8s, X8 Ultra bir yana X8s Plus da yer alacak. Tepe modelin özellikleri ve tasarımı daha önce ortaya çıkmıştı. Son olarak X8s Plus için de bilgiler geldi. İşte Oppo Find X8s Plus tasarımı ve beklenen özellikleri!

Oppo Find X8s Plus Tasarımı ve Beklenen Özellikleri

Oppo Find X8s Plus'ın TENAA sertifikası ortaya çıktı. Bu sertifikayla birlikte telefonun tasarımı da gözler önüne serildi. Baktığımızda arka kasasında yuvarlak şekilde kamera kurulumu yer aldığını görüyoruz. LED flaş ise bu kurulumun dışında, telefonun sol üst köşesinde yer alıyor.

Daha önceki iddialara göre cihaz, 6.59 inç boyutunda AMOLED ekrana sahip olacak. Bu ekran, 2760 x 1256 piksel çözünürlük sunacak. Telefonun kalbindeyse 3.73 GHz hızında çalışan Dimensity 9400 Plus işlemcisi bulunacak. Bununla birlikte 6000 mAh kapasitesinde batarya sunacak model, bellek açısından 8 GB / 12 GB / 16 GB RAM seçenekleri sunacak. Depolama alanı içinse 256 GB / 512 GB ve 1 TB opsiyonları olacak.

Android 15 tabanlı ColorOS 15 işletim sistemi üzerinde çalışacağı söylenen cihazın şarj hızınınsa 80W olacağı söyleniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Oppo Find X8s Plus modelinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.