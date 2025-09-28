Oppo Find X9 Lansman Öncesinde Ortaya Çıktı: iPhone 17'ye Rakip Olacak

Akıllı telefon sektörünün nabzını tutan sızıntılar bugünlerde durmak bilmiyor. Bu kez sahne Oppo'nun yakında tanıtacağı Find X9 serisine ait. Yeni serinin ana modeli olan konumlanacak Oppo Find X9'un özellikleri lansman öncesinde sızdırıldı. İşte detaylar!

Oppo Find X9'un Özellikleri

İddialara göre yeni cihaz MediaTek'in yeni amiral gemisi işlemcisi Dimensity 9500'ten güç alacak. Find X9'un, bu yonga setiyle birlikte Snapdragon 8 Elite Gen 5'e sahip olan Xiaomi 17 modeli ile doğrudan rakip olması bekleniyor. Cihaz ayrıca 1.5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6.59 inçlik düz bir OLED ekranı da bünyesinde barındırıyor.

Telefonun kamerası da bir hayli iddialı. Cihazın arka yüzünde, 50 MP çözünürlüğündeki üç sensörden oluşan bir kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Bu kurulum; ana kamera için Sony LYT808 sensörü, ultra geniş açılı çekimler için JN5 ve periskop yakınlaştırma için ise LYT600 sensörlerinden oluşuyor.

Bununla birlikte daha doğru renkler yakalamayı hedefleyen 2 MP’lik True Chroma sensörü de Oppo Find X9'da mevcut. Özçekimler için ise ön tarafta ise 32 MP'lik bir kamera yer alıyor. Son olarak tüm bu kamera donanımına fotoğraf tutkunlarının yakından tanıyacağı Hasselblad işbirliği de eşlik ediyor.

Oppo, batarya konusunda cömert davranmış. Söylentilere göre Find X9 7.025 mAh gibi devasa bir batarya kapasitesine sahip olacak. Cihaz ayrıca 80W kablolu ve 50W kablosuz şarj destekleri sayesinde devasa bataryasını oldukça kısa sürelerde doldurabilecek.

Tüm bunlara ek olarak ultrasonik parmak izi sensörü, Android 16 tabanlı ColorOS 16 arayüzü ve su ile toza karşı dayanıklılığı kanıtlayan IP69 sertifikası da yeni Find X9'da yer alan yenilikçi özelliklerden bazıları.

Oppo Find X9 Ne Zaman Çıkacak?

İddialara göre Oppo'nun yeni amiral gemisi serisi çok yakında hem anavatanı Çin'de hem de global pazarda resmen tanıtılacak. Bu kapsamda yeni Find X9'un 28 Ekim tarihinde düzenlenecek bir lansman etkinliği ile birlikte küresel pazarda satışa sunulması bekleniyor.

Peki siz Oppo Find X9 modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni amiral gemisi telefon rakibi iPhone 17'e diş geçirebilir mi? Yorumlarda buluşalım.