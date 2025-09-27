OPPO'dan 16 GB RAM'e Sahip Çok Güçlü Tablet Geliyor! Tarih Verildi

OPPO, yeni tabletini tanıtmaya hazırlanıyor. Şirketin Pad 5 olarak adlandırılan tableti hakkında yaptığı son paylaşımla birlikte cihazın tanıtım tarihi netlik kazandı. Dev batarya ve güçlü işlemci de dahil olmak üzere kendine hayran bırakacak birçok özellikle birlikte gelmesi beklenen tabletin çok yakın bir zamanda tanıtımı gerçekleştirilecek.

OPPO Pad 5 Ne Zaman Tanıtılacak?

Çinli teknoloji devinin Weibo üzerinden paylaştığı bilgilere göre OPPO Pad 5, 16 Ekim 2025'te tanıtılacak. Cihazın gri, gümüş ve mor da dahil olmak üzere çeşitli renk seçenekleriyle beraber satışa sunulması bekleniyor. Ayrıca RAM ve depolama tarafında üç farklı seçenek sunulacağı söyleniyor.

OPPO Pad 5 Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre 12,1 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak OPPO Pad 5, LCD ekranda 3K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sağlayacak. Bu yüksek yenileme hızı sayesinde özellikle menüler arasında gezinirken, ekranı kaydırırken ve benzeri işlemleri gerçekleştirirken çok akıcı bir hissiyat elde edeceksiniz.

Cihazın gücünü 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 9400+ işlemcisinden alacağı belirtiliyor. Bu işlemcide ise bir adet 3.73 GHz Cortex-X925, üç adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan OPPO A6 Pro 4G'de ise 6 nm üretim süreciyle geliştirilen MediaTek Helio G100 işlemcisi tercih edilmişti.

Aktarılanlara göre tablet, 8 GB, 12 GB ve 16 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB seçenekleri bulunacak. Cihaz, 10.300 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Ayrıca 67W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu inanılmaz yüksek batarya kapasitesi, tableti sürekli şarj etmeye ihtiyacınız olmayacağı anlamına geliyor.

579 gram ağırlığındaki tablette 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. OPPO Pad 3'te de 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer almıştı. Bunların sadece bir sızıntı olduğunu tekrardan belirtmekte fayda var. OPPO tarafından cihazın özelliklerini doğrulayan herhangi bir açıklama yapılmadı. Fakat tanıtımına sadece birkaç hafta kaldığı göz önünde bulundurulursa bunu öğrenmek o kadar da uzun sürmeyecek.