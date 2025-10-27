Oppo'nun Yeni Amiral Gemisi Serisi Küresele Geliyor! İşte Fiyat Listesi

Android telefon üreticilerinden Oppo, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Geçen hafta ana vatanı Çin'de yeni Find X9 ve Find X9 Pro'yu tanıtan marka, seriyi önümüzdeki hafta küresel olarak tanıtmaya hazırlanıyor. İspanya'da duyurulacak modellerin fiyatı ortaya çıktı.

Oppo Find X9 Serisi Küresel Fiyat Listesi Ortaya Çıktı

Şirket, Avrupa tanıtımı için önümüzdeki hafta Barselona’da bir etkinlik düzenleyecek. Ardından kasım ayında Hindistan lansmanı yapılacak. Yeni bir rapor ise cihazların Avrupa fiyatlarını ortaya çıkardı.

Serinin giriş modeli olan Oppo Find X9'un 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip versiyonu 999 euro fiyat etiketi taşıyacak. Daha güçlü olan Find X9 Pro ise aynı kapasiteyle 1.299 euro fiyatla piyasaya sürülecek.

Oppo Find X9 12 GB RAM + 512 GB: 999 euro

Oppo Find X9 Pro 12 GB RAM + 512 GB: 1.299 euro

Her iki modelin de Çin versiyonlarıyla aynı teknik özelliklere sahip olacağı belirtiliyor. Bu da Avrupa’da satılacak telefonlarda herhangi bir donanım farkı bulunmayacağı anlamına geliyor.

Oppo Find X9 Serisi Özellikleri

Özellik Oppo Find X9 Oppo Find X9 Pro Ekran 6.59 inç Tianma OLED, 120Hz yenileme hızı, 3600 nit parlaklık, 1.45 mm çerçeve 6.78 inç 8T LTPO OLED, 120Hz yenileme hızı, 3600 nit parlaklık, 1.15 mm çerçeve İşlemci MediaTek Dimensity 9500, 4.21GHz, 8 çekirdekli MediaTek Dimensity 9500, 4.21GHz, 8 çekirdekli Arka Kameralar 50MP Sony LYT-808 (OIS) + 50MP Samsung JN5 (ultra geniş) + 50MP Sony LYT-600 (3x telefoto) 50MP Sony LYT-808 (OIS) + 50MP Samsung JN5 (ultra geniş) + 200MP periskop telefoto Ön Kamera 32MP Sony IMX615 50MP RAM 16GB’a kadar LPDDR5X 16GB’a kadar LPDDR5X Depolama 1TB’a kadar UFS 4.1 1TB’a kadar UFS 4.1 Batarya 7025 mAh 7500 mAh Şarj 80W SuperVOOC kablolu, 50W kablosuz, 5W ters kablosuz 80W SuperVOOC kablolu, 50W kablosuz, 5W ters kablosuz Yazılım Android 16 tabanlı ColorOS 16 Android 16 tabanlı ColorOS 16 Bağlantı Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, IR, ekran altı ultrasonik parmak izi, IP66/IP68 Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, IR, ekran altı ultrasonik parmak izi, IP66/IP68/IP69

