7.550 mAh Batarya, 200 MP Kamera! Amiral Gemisi Telefon Sızdı

Oppo'nun yakında tanıtacağı amiral gemisi Find X9 Pro için geri sayım başlamış durumda. Akıllı telefon pazarında büyük ilgiyle karşılanması beklenen cihaz için şimdi yeni bir sızıntı gerçekleşti. Böylelikle Oppo Find X9 Pro'nun kilit özellikleri ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Oppo Find X9 Pro Özellikleri Netleşti

Oppo Find X9 Pro'nun ekim ayında markanın ana vatanı Çin'de duyurulması ve kasım ayının ortasında dünya genelinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Kısa süre önce gelen bilgilere göre cihaz, 6,78 inç boyutunda OLED ekranla gelecek. Bu ekran 1.5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunacak.

Telefona MediaTek'in Dimensity 9500 işlemcisi güç verecekken, 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip olacak. Ayrıca 50 MP özçekim kamerası bulunacakken, arka tarafında 50 MP Sony LYT-828 ana kamera, 50 MP Samsung ISOCELL JN5 ultra geniş açı ve 200 MP ISICOLL HP5 periskop telefoto kameralar yer alacak. Buna göre Oppo Find X9 Pro'nun kamera özellikleriyle dikkat çekmesi bekleniyor.

Öte yandan 7.550 mAh gibi yüksek kapasiteli bir bataryadan güç çekecek model, 80W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarjla beslenecek. Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile kutudan çıkacak. Ayrıca özellikleri arasında Wi-Fi 7 ve NFC bağlantı desteği, ultrasonik ekran içi parmak izi okuyucu da bulunacak.

Oppo Find X9 Pro Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Sektör kaynaklarına göre Oppo Find X9 Pro, 1000 dolar civarında bir fiyata sahip olacak. Buna göre Samsung Galaxy S25 Ultra ve iPhone 17 Pro gibi diğer amiral gemisi modellerle doğrudan rekabet edeceğini söyelyebiliriz.

