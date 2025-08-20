200 MP Kameralı OPPO Find X9 Pro'nun Özellikleri Sızdırıldı

Geçtiğimiz yıl OPPO Find X8 serisi tanıtılmıştı. Bu tanıtımın ardından Find X9 serisi merakla beklenmeye başlanmıştı. Yaşanan bir sızıntı ile birlikte Find X9 Pro'nun kamera özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre kamera tarafında önemli bir değişiklik yapılacak.

OPPO Find X9 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

OPPO Find X8 Pro'nun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera olmak üzere dört adet kamera tercih edilmişti.

Ortaya çıkan bilgilere göre Find X9 Pro'da çift 50 megapiksel periskop telefoto kamera yerine bir adet 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera yer alacak. Bu sensörün boyutu 1/1.56 inç, odak uzaklığı ise 70 mm olacak. Dolayısıyla bu sızıntı, kamera stratejisindeki büyük bir değişimi gösteriyor.

En iyi kameraya sahip telefonlar arasına katılmaya hazırlanan X9 Pro'da 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony LYT-828 ana kamera bulunacak. Bu sensörün boyutu 1/1.28 inç, odak uzaklığı 23 mm, diyafram değeri ise f/1.8 olacak. Find X8 Pro'da 1/1.4 inç boyutlu Sony LYT-808 sensörünün yer aldığını belirtelim.

Find X9 Pro, 50 megapiksel çözünürlüğünde otomatik odaklama destekli Samsung JN5 ultra geniş açılı kamera ile gelecek. Önceki modelde 50 megapiksel çözünürlüğünde Samsung JN1 tercih edilmişti. Telefonda ayrıca 50 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera yer alacak.

Daha önce sızdırılan bilgilere göre 7500 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 50W kablosuz hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Gücünü Dimensity 9500 işlemcisinden alacak telefonda IP68/IP69 sertifikası bulunacak. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak.

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip Find X9 Pro, LTPO AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Telefon 3D ultrasonik parmak izi sensörü ile birlikte gelecek. Ekran altına entegre edilecek bu teknoloji hem güvenliği hem de kullanım kolaylığını artıracak.

OPPO Find X9 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Uzun zamandır merakla beklenen OPPO Find X9 Pro'nun ekim ayında tantıılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim. Find X8 serisi, 2024 yılının ekim ayında tanıtılmıştı.