Google'ın 12 GB RAM'li Telefonu Yolda! İşlemcisi Çok Güçlü

Google'ın yeni amiral gemisi modeli Pixel 11'e dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Pixel 11'in özellikleri ortaya çıktı. 12 GB RAM'e sahip telefonda çok güçlü bir Tensor işlemcisi bulunacak. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı ve OLED ekrna dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

Google Pixel 11'in Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,3 inç

6,3 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2424 piksel

1080 x 2424 piksel Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 2.200 nit

2.200 nit İşlemci: Tensor G6

Tensor G6 RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 48 MP

48 MP Telefoto Kamera: 12 MP

12 MP Ön Kamera: 12 MP veya 32 MP

12 MP veya 32 MP Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Hızlı Şarj: 35W

Google Pixel 11'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Google'ın yeni telefonu, 6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, OLED ekran üzerinde 1080 x 2424 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 2.200 nit parlaklık sunacak. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Bu arada çok canlı renklere sahip OLED ekran, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Pixel 10'da 6,3 inç ekran boyutu, 1080 x 2424 piksel çözünürlük, OLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 3000 nit parlaklık mevcut. Bu arada yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterlidir.

Google Pixel 11'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Pixel 11 gücünü Tensor G6 işlemcisinden alacak. İşlemci henüz tanıtılmadı. Dolayısıyla oyun performansı henüz belli değil. Fikir vermesi açısından Tensor G5, Genshin Impact'i 55 FPS civarında, Call of Duty Mobile'ı 90 FPS civarında, PUBG Mobile'ı ise 60 FPS civarında çalıştırabiliyotr.

Tensor G5'in oyun testleri göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile kasma, donma veya takılma gibi bir problem olmadan oynanabilecek. Tensor G5'in Google Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL ve Pixel 10 Pro Fold'da Tensor G5 işlemcisinin yer aldığını belirtelim.

Google Pixel 11'in Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 48 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunacak. Telefoto kamera sayesinde fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapabiliyor. Ultra geniş açılı kamera ise manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor.

Pixel 11'in ön yüzeyinde 12 megapiksel veya 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Google Pixel 10'da 48 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 10.8 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera, 13 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kmaera ve 10.5 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor.

Google Pixel 11'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

Google'ın yeni telefonu, 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Cihaz ayrıca 35W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Pixel 10'da 4.970 mAh batarya kapasitesi ve 30W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

Google Pixel 11 Ne Zaman Tanıtılacak?

Google Pixel 11'in ağustos ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemci ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Pixel 11, geçtiğimiz yılın ağustos ayında tanıtılmıştı.

Google Pixel 11 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Google'ın akıllı telefonları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Pixel 11'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün. Google Pixel 11'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadığını belirtelim.

Google Pixel 11'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Google Pixel 10 için 799 dolar (36 bin 958 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Pixel 11'in önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 850 dolar (39 bin 317 TL) civarında bir fiyat ile satılabilir. Telefon Türkiye'ye gelirse vergili fiyatı 77 bin TL civarı olabilir. Konu ile ilgili açıklama yapılmadı. Dolayısıyla telefon farklı fiyat ile satışa sunulabilir.

Editörün Yorumu

OLED kullanan biri olarak bu ekranda hem film izlemenin hem de oyun oynamanın oldukça keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise bu ekranın çok canlı renklere sahip olması ve siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi. Bu sayede karanlık sahnelerde grileşme sorunu olmuyor. Bu arada telefonun güçlü işlemci sayesinde kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile sorunsuz çalıştırabileceğini düşünüyorum.