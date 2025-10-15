16 GB RAM'e Sahip OPPO Find X9 Serisinin Fiyatı Sızdırıldı

OPPO'nun tanıtmaya hazırlandığı Find X9 serisine dair heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Find X9 ve Find X9 Pro'nun fiyatı ortaya çıktı. OPPO'nun yeni telefonları çok güçlü işlemci, dev batarya ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

OPPO Find X9 Serisinin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre OPPO Find X9 735 dolar (30.754 TL), Find X9 Pro ise 1.130 dolar (47.282 TL) civarı fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Fiyata dair henüz resmî bir açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı söz konusu telefonların farklı fiyat etiketiyle gelebileceğini belirtelim.

OPPO Find X9'un Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran: 6,59 inç büyüklüğünde, LTPO OLED panel

6,59 inç büyüklüğünde, LTPO OLED panel Çözünürlük: 1.5K

1.5K Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Dimensity 9500

Dimensity 9500 RAM: 12 GB ve 16 GB seçenekleri

12 GB ve 16 GB seçenekleri Depolama: 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri

256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri Batarya Kapasitesi: 7.025 mAh

7.025 mAh Kablolu Hızlı Şarj: 80W

80W Kablosuz Hızlı Şarj: 50W

50W Ön Kamera: 50 MP

50 MP Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera + periskop telefoto kamera

İddiaya göre 6,59 inç ekran büyüklüğüne sahip Find X9, LTPO OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. OPPO yeni telefonunda ultrasonik parma kizi sensörü bulunacak. Ekran altına entegre edilecek bu özellik, hem güvenliği hem de kullanım kolaylığını artıracak.

Telefon gücünü Dimensity 9500 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen yeni işlemci, bir adet adet 4.21GHz C1 Ultra çekirdeği, üç adet 3.5GHz C1 Premium çekirdeği ve dört adet C1 Pro performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. OPPO Find X8'de Dimensity 9400 tercih edilmişti.

Telefon 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri bulunacak. 7.025 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 80W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. Telefonun ön yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak.

Telefonun arka yüzeyinde a 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony LYT-808 ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde Samsung JN5 ultra geniş açılı kamera ve 3x optik yakınlaştırmalı Samsung JN9 periskop telefoto kamera bulunacak. Telefonun özelliklerine dair ortaya çıkan bilgiler şu anda bunlarla sınırlı.

OPPO Find X9 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Büyüklüğü: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Teknolojisi: LTPO OLED

LTPO OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Dimensity 9500

Dimensity 9500 RAM Seçenekleri: 12 GB ve 16 GB

12 GB ve 16 GB Depolama Seçenekleri: 256 GB, 512 GB ve 1 TB

256 GB, 512 GB ve 1 TB Kablolu Hızlı Şarj: 80W

80W Kablosuz Hızlı Şarj: 50W

50W Ön Kamera: 50 MP

50 MP Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 200 MP periskop telefoto kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera

Sızdırılan bilgilere göre 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip Find X9 Pro, LTPO OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. 3D ultrasonik parmak izi sensörüne sahip telefonda 7.550 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Dev batarya, tek şarjla bile telefonun uzun süre boyunca kullanılabilmesini sağlayacak.

Telefon ayrıca 80W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. Gücünü Dimensity 9500 işlemcisinden alan telefon 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri bulunacak. Telefonun ön yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak.

OPPO Find X9 Pro'nun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Peki, OPPO'nun güçlü donanıma sahip yeni telefonları ne zaman tanıtılacak?

OPPO Find X9 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Find X9 serisi, 16 Ekim 2025 tarihinde Çin'de tanıtılacak. Bu tanıtımla birlikte Find X9 ve Find X9 Pro'nun tüm özellikleri ve fiyat etiketleri belli olacak. OPPO Find X8 ile Find X8 Pro'nun geçtiğimiz yılın ekim ayında, Find X8 Ultra ise 2025 yılının nisan ayında tanıtılmıştı. Dolayısıyla Find X9 Ultra önümüzdeki yılın ilkbahar aylarında duyurulabilir.