Honor'dan 24 GB RAM'li Telefon Geliyor! 9000 mAh Bataryası Var

Honor'un GT2 isimli yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Yaşanan bir sızıntı ile birlikte GT2'nin bazı özellikleri belli oldu. Ortaya çıkan bilgilere göre telefon 24 GB RAM seçeneği, OLED ekran, 9.000 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj desteği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak.

Honor GT2'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Honor GT2, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. Telefon ultrasonik parmak izi sensörü ile birlikte gelecek. Ekran altına entegre edilecek bu teknoloji hem güvenliği hem de kullanım kolaylığını artıracak. Ekran büyüklüğüne dair henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Honor'un tanıtmaya hazırlandığı telefonda 9.000 mAh batarya kapasitesi yer alacak. Bu dev batarya, tek şarjla bile telefonun çok uzun süre boyunca kullanılabilmesini sağlayacak. GT2 ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, dev bataryanın bile kısa sürede şarj olmasını sağlayacak.

Telefonda Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi ve Adreno 840 GPU bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan bütçe dostu Honor X9d 5G'de Snapdragon 6 Gen 4 tercih edilmişti.

Honor GT2 24 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama seçenekleri sunacak. Telefonun kamera özelliklerine dair henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Honor GT'de 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kameranın yer aldığını belirtelim.

Honor GT2 Ne Zaman Tanıtılacak?

Honor GT 2'nin 2025 yılının kasım veya aralık ayında Çin'de tanıtılacağı iddia edildi. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı telefonun farklı bir tarihte tanıtılabileceğini belirtelim. Ayrıca telefonun global pazara gelip gelmeyeceği henüz belli değil.