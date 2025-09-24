OPPO Find X9'un Görüntüleri Paylaşıldı! Tasarımda Büyük Değişiklik

OPPO'nun tanıtmaya hazırlandoğı Find X9 serisi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Find X9 ve Find X9 Pro'nun görüntüleri paylaşıldı. Bununla beraber telefonların nasıl bir görünüme sahip olacağı belli oldu. Görünüşe göre yeni seri farklı bir tasarımla gelecek.

OPPO Find X9 Serisinin Tasarımı Belli Oldu

Find X9 serisinin yeni görüntüleri paylaşıldı. Sosyal medya platformu Weibo üzerinden paylaşılan görüntülere göre Find X9 ve Find X9 Pro'nun arka yüzeyinde kare şeklinde bir kamera modülü bulunacak. Bu modülün üzerinde üç adet kamera bulunacak. Modülün yanında ise LED Flaş konumlanacak.

OPPO Find X8 serisi daire şeklinde kamera modülü ile satışa sunulmuştu. Görüntülerle birlikte ayrıca telefonların renk seçenekleri de belli oldu. Yeni telefon serisi mat titanyum, buz beyazı ve mat siyah renk seçenekleri ile satışa sunulacak. Renk seçeneklerinin bunlarla sınırlı olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

OPPO Find X9'un Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre 6,59 inç ekran büyüklüğüne sahip OPPO Find X9, LTPO OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Telefon ultrasonik parmak izi sensörü ile birlikte gelecek. Ekran altına entegre edilecek bu teknoloji, güvenliği ve kullanım kolaylığını artıracak.

Find X9'da Dimensity 9500 işlemcisi bulunacak. OPPO Find X8 ve Find X8 Pro'da bir adet 3.63 GHz Cortex-X925, üç adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdekten oluşan Dimensity 9400 tercih edilmişti.

Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelecek telefonda 16 GB RAM bulunacak. RAM tarafında birden fazla seçenek sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor. 7.025 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 80W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony LYT-808 ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde Samsung JN5 ultra geniş açılı kamera ve 3x optik yakınlaştırmalı Samsung JN9 periskop telefoto kamera bulunacak. Telefonun ön yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde Samsung JN1 kamera yer alacak.

OPPO Find X9 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre 7500 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 50W kablosuz hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Dev batarya, telefonun tek şarjla uzun süre boyunca kullanılabilmesine olanak tanıyacak. Serinin yeni modelinde sekiz çekirdekli Dimensity 9500 yer alacak.

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip Find X9 Pro, LTPO AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Telefonda 3D ultrasonik parmak izi sensörü bulunacak. Ekran altına entegre edilecek bu teknoloji hem güvenliği hem de kullanım kolaylığını artıracak.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak.

OPPO Find X9 Serisinin Tanıtım Tarihi

OPPO tarafından yapılan duyuruya göre Find X9 serisi 16 Ekim 2025 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımal birlikte Find X9 Pro ve Find X9'un tüm özellikleri ve fiyat etiketleri belli olacak. OPPO Find X8 ve Find X8 Pro 2024 yılının ekim ayında, OPPO Find X8 Ultra ise 2025 yılının nisan ayında tanıtılmıştı.