OPPO'dan Çok Güçlü Telefonlar Geliyor! Özellikleri Sızdırıldı

Geçtiğimiz yılın ekim ayında OPPO Find X8 serisini tanıtan OPPO, Find X9 serisi üzerinde çalışıyor. Find X9, Find X9 Plus, Find X9 Pro ve Find X9 Ultra isimli telefonların özellikleri ortaya çıktı. İddiaya göre bu telefonlar çok güçlü işlemci ile gelecek.

OPPO Find X9 Serisinin Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre OPPO Find X9 modeli 6,3 inç, Find X9 Plus modeli ise 6,59 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Find X9 Pro ve Find X9 Ultra modellerinin 6,78 inç ekran büyüklüğüyle birlikte geleceği öne sürüldü. Bu telefonlar AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak.

Find X9, Find X9 Plus ve Find X9 Pro modellerinde Diemnsity 9500 işlemcisi yer alacak. Find X9 Ultra ise gücünü Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisinden alacak. Bu iki işlemci, yüksek performans sunarak kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyacak.

Paylaşılan bilgilere göre bu telefonlarda üç kameranın yer alacak. Find X9 Ultra'da 10x optik yakınlaştırma yapabilen 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera da bulunacak.

Konuya dair henüz resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden ötürü söz konusu akıllı telefonların farklı özellikler ile gelebileceğini belirtelim. Find X9 serisinin ekim ayında tanıtılması bekleniyor.