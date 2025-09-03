Üç 50 MP Kameralı Telefonun Tasarımı Sızdı!

Oppo'nun merala beklenen Find X9 serisi için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Serinin standart modeli Find X9, geçtiğimiz saatlerde Geekbench performans testinde görüntülenmişti. Şimdi ise modelin tasarımı gün yüzüne çıktı. İşte ortaya çıkan Oppo Find X9 tasarımı...

Beklenen Oppo Find X9 Tasarımı

Ekim ayında tanıtılması beklenen Oppo Find X9, sızıntılarla gündemde. Güvenilir kaynaklardan IceUniverse’in paylaştığı son görseller, cihazın tasarımına dair ilk ipuçlarını sundu. Böylece Find X9’un nasıl görüneceğine dair önemli bir fikir edinilmiş oldu. İşte merakla beklenen modelin iddia edilen tasarımı:

Sızdırılan görsellere göre akıllı telefon, serinin önceki modellerinde gördüğümüz dairesel kamera tasarımından vazgeçip dikdörtgen bir kamera modülüne geçiş yapıyor. Modül içerisinde Hasselblad logosu eşliğinde üçlü kamera kurulumu dikkat çekerken ön tarafta ise ekranın ortasında konumlandırılmış delikli (punch-hole) özçekim kamerası bulunuyor.

Ayrıca daha ince çerçevelere sahip düz ekran tasarımıyla cihazın çok daha modern ve şık bir görünüme kavuştuğu söyleniyor.

Bu sızıntının ardından Oppo Ürün Müdürü Zhou Yibao, ortaya çıkan tasarımın doğru olmadığını, yakında tanıtılacak modelin düz bir ekrana, daha ince çerçevelere ve daha rafine bir tasarıma sahip olacağını açıkladı.

Beklenen Oppo Find X9 özellikleri

Daha önceki sızıntılara göre Oppo Find X9, gücünü MediaTek Dimensity 9500 işlemcisinden alacak. Cihazın ön yüzünde 6,59 inç büyüklüğünde LTPO OLED ekran bulunacak ve bu panel 120 Hz yenileme hızı ile 1,5K çözünürlük sunacak. 16 GB RAM desteğiyle gelecek olan model, kutusundan Android 16 işletim sistemiyle çıkacak.

Kamera tarafında ise ana kamera, ultra geniş açı ve periskop telefoto olmak üzere üçlü kurulum yer alacak ve bunların her biri 50 MP çözünürlük sunacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Modelden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.