OPPO'nun 16 GB RAM'li Telefonu Performans Testine Girdi

Geçtiğimiz yıl Find X8 serisini satışa sunan OPPO, serinin yeni modelleri üzerinde çalışıyor. Merakla beklenen Find X9 Geekbench testinde ortaya çıktı. Bu performans testi ile birlikte telefonun bazı özellikleri belli oldu.

OPPO Find X9 Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

CPH2791 model numarasına sahip olan OPPO Find X9, tek çekirdek testinde 2 bin 383 puan, çoklu çekirdek testinde ise 3 bin 365 puana ulaşmayı başardı. Geekbench testinde telefonun 16 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı.

Test sonuçlarına göre OPPO'nun yeni telefonu gücünü Dimensity 9500 işlemcisinden alacak. OPPO Find X8 ve Find X8 Pro'da bir adet 3.63 GHz Cortex-X925, üç adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdekten oluşan Dimensity 9400 tercih edilmişti.

OPPO Find X9'un Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony LYT-808 ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde Samsung JN5 ultra geniş açılı kamera ve 3x optik yakınlaştırmalı Samsung JN9 periskop telefoto kamera bulunacak.

Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelecek telefonun ön yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde Samsung JN1 kamera yer alacak. 7.025 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 80W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek.

6,59 inç ekran büyüklüğüne sahip OPPO Find X9, LTPO OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Telefon ultrasonik parmak izi sensörü ile birlikte gelecek. Ekran altına entegre edilecek bu teknoloji, güvenliği ve kullanım kolaylığını artıracak.

OPPO Find X9 Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Find X9'un ekim ayında Çin'de tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber telefonun tüm özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı tarihte tanıtılabileceğini belirtelim.

OPPO Find X8 ve Find X8 Pro 2024 yılının ekim ayında, OPPO Find X8 Ultra ise 2025 yılının nisan ayında tanıtılmıştı. Gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alan telefonda 100W hızlı şarj teknolojisi ve 6100 mAh batarya kapasitesi bulunuyor.