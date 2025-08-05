Oppo Find X9 Ultra, Üstün Özellikleriyle iPhone Kullanıcılarını Kıskandıracak

Çin merkezli teknoloji devi Oppo, yeni Find X9 serisini piyasaya sürmek için hazırlarını sürdürüyor. Yeni amiral gemisi serisi hakkında yaşanan son sızıntı Oppo Find X9 Ultra modelinin bazı özelliklerini ortaya çıkardı. İddialara göre yeni telefon kamera alanında önemli iyileştirmelerle gelirken, selefi Oppo Find X8 Ultra'nın üstün ekran özelliklerini de koruyacak.

Oppo Find X9 Ultra Neler Sunacak?

Kısa bir süre önce ortaya atılan iddialar, yeni amiral gemisi cihazın selefine göre daha düşük bir ekran çözünürlüğü ile geleceğini öne sürüyordu. Ancak bu iddia geçtiğimiz saatlerde bir Oppo yöneticisi tarafından yalanlandı.

Bu gelişmenin ardından analistler, yeni Find X9 Ultra'nın tıpkı Find X8 Ultra gibi 120 Hz yenileme hızı, 1440p QHD+ çözünürlük, 2160Hz PWM karartma ve 500 nit tepe parlaklığı sunan 6.82 inçlik LTPO AMOLED bir ekranla geleceğini iddia ediyor. Daha öncesinde cihazın 1200p çözünrülük sunacağı söyleniyordu.

Kamera tarafında ise önemli iyileştirmeler olacağı bildiriliyor. Buna göre Oppo Find X9 Ultra, Hasselblad ile birlikte geliştirilen dörtlü bir kamera modülüne sahip olacak. Bu modülün merkezinde 200 MP'lik devasa bir ana kameranın yer alması bekleniyor.

Bu kameraya ek olarak, biri ultra geniş açı olmak üzere, ikisi periskop telefoto lens işlevi görecek toplam üç adet 50 MP'lik yardımcı sensörün de kamera modülünde bulunacağı tahmin ediliyor Pek çok uzman, Find X9 Ultra'nın böylesine donanımlı bir kamera sayesinde optik alanında rakiplerinin önüne geçebileceğine inanıyor.

Cihazın diğer teknik özellikeri henüz netlik kazanmasa da işlemcisi hakkında önemli iddialar mevcut. Söylentilere göre, Oppo Find X9 Ultra Qualcomm'un yakında piyasaya süreceği Snapdragon 8 Elite 2 yongasından güç alacak. Yeni amiral gemisinin Find X9 serisindeki tüm modellerle birlikte 2026'nın ilk yarısında tanıtılması bekleniyor. Gelişmeler için takipte kalın!

Peki siz en iyi kameraya sahip telefonlar arasında girmesi beklenen Find X9 Ultra hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.