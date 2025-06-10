Sırrı Kamerasında Gizli Olan Oppo Find X9'den Çıkış Günü Sürprizi
Oppo'nun Find X9 serisinin eylül ayında tanıtılabileceği açıklandı. Seride ultrasonik parmak izi, periskop kamera ve 200 MP lens gibi üst düzey özellikler var.
Oppo'nun yeni amiral gemisi serisi Find X9 için hazırlıklar sürüyor. Güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station'a göre, Find X9, X9+, X9 Pro ve muhtemelen X9 Ultra modellerinden oluşacak bu seri, Eylül ayında tanıtılabilir. Bu dört modelin tamamında güçlü teknik özellikler standart hale getirilmeye çalışılıyor.
Ucuz Telefon Oppo K13x Büyük Bataryasıyla Göz Dolduruyor
Oppo'nun K13 serisine yeni bir model daha ekleniyor. Büyük bataryası ve 5G desteğinin yanı sıra fiyat kanadında yüzleri güldürecek bir model.
Serinin kamera donanımında beklentiler oldukça yüksek. 200 megapikselli periskop telefoto kamera ile geleceği düşünülen Oppo X9'da büyük bir sensör olacak. Önceki modelde çift periskop kullanılmıştı. Bu modellerde tek periskop kullanılacak, ancak sensörün daha büyük oluşundan ötürü daha yüksek performans gösterecek.
Gücünü Dimensity 9500 TSMC 3nm Çipinden Alacak
X9 serisinin kalbinde TSMC'nin 3nm N3P süreciyle üretilmiş MediaTek Dimensity 9500 işlemcisi bulunuyor. Serinin X9+, X9 Pro ve X9 Ultra modellerine göre işlemcisi değişiklik gösterecek.
Örneğin X9 Ultra'da, şu an piyasada olmayan Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisinin kullanacağı konuşuluyor. Ancak bu sebepten ötürü X9 Ultra'nın çıkışı biraz daha geç olabilir. İlk tahminler 2026'nın ilk çeyreğini gösteriyor.
Ekran tarafında X9 6.3 inç düz panelle gelecek. X9+, X9 Pro ve X9 Ultra sırasıyla 6.59, 6.78 ve 6.82 inç düz paneller bulunacak.
Oppo'dan 8 GB RAM'li Bütçe Dostu Telefon Geliyor! İşte Ortaya Çıkan Özellikleri
Oppo'nun merakla beklenen Reno14 F modelinin bazı teknik özellikleri ortaya çıktı. Buna göre cihaz, selefiyle benzer olacak. İşte beklenen Reno14 F özellikleri!
Oppo Find X9 Serisi Ne Zaman Çıkacak?
Diğer serilerde görülmemiş bir kamera donanımına sahip olacak Oppo Find X9 serisinin eylül ayında piyasaya sürüleceği bekleniyor. X9 Ultra ise, henüz piyasada olmayan Snapdragon işlemcisi sebebiyle bir tık daha geç çıkacak.
Güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station tarafından doğrulanan tüm dedikodular: