Sırrı Kamerasında Gizli Olan Oppo Find X9'den Çıkış Günü Sürprizi

Oppo'nun yeni amiral gemisi serisi Find X9 için hazırlıklar sürüyor. Güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station'a göre, Find X9, X9+, X9 Pro ve muhtemelen X9 Ultra modellerinden oluşacak bu seri, Eylül ayında tanıtılabilir. Bu dört modelin tamamında güçlü teknik özellikler standart hale getirilmeye çalışılıyor.

Serinin kamera donanımında beklentiler oldukça yüksek. 200 megapikselli periskop telefoto kamera ile geleceği düşünülen Oppo X9'da büyük bir sensör olacak. Önceki modelde çift periskop kullanılmıştı. Bu modellerde tek periskop kullanılacak, ancak sensörün daha büyük oluşundan ötürü daha yüksek performans gösterecek.

Gücünü Dimensity 9500 TSMC 3nm Çipinden Alacak

X9 serisinin kalbinde TSMC'nin 3nm N3P süreciyle üretilmiş MediaTek Dimensity 9500 işlemcisi bulunuyor. Serinin X9+, X9 Pro ve X9 Ultra modellerine göre işlemcisi değişiklik gösterecek.

Örneğin X9 Ultra'da, şu an piyasada olmayan Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisinin kullanacağı konuşuluyor. Ancak bu sebepten ötürü X9 Ultra'nın çıkışı biraz daha geç olabilir. İlk tahminler 2026'nın ilk çeyreğini gösteriyor.

Ekran tarafında X9 6.3 inç düz panelle gelecek. X9+, X9 Pro ve X9 Ultra sırasıyla 6.59, 6.78 ve 6.82 inç düz paneller bulunacak.

Oppo Find X9 Serisi Ne Zaman Çıkacak?

Diğer serilerde görülmemiş bir kamera donanımına sahip olacak Oppo Find X9 serisinin eylül ayında piyasaya sürüleceği bekleniyor. X9 Ultra ise, henüz piyasada olmayan Snapdragon işlemcisi sebebiyle bir tık daha geç çıkacak.

Güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station tarafından doğrulanan tüm dedikodular: