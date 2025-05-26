OPPO'dan 200 MP Kameralı Telefon Geliyor! İşlemcisi Aşırı Güçlü

Geçtiğimiz yılın ekim ayında OPPO Find X8 serisini tanıtan OPPO, Find X9 serisi üzerinde çalışıyor. Find X9 Ultra'nın kamera özellikleri sızdırıldı. Paylaşılan bilgilere göre yeni telefon kamerasıyla öne çıkacak.

OPPO Find X9 Ultra'nın Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre Find X9 Ultra modelinin arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak.

OPPO tarafından üretilen Find X8 Ultra'nın arka yüzeyinde dört adet kamera yer alıyor ve bu kameraların tamamı 50 megapiksel çözünürlüğe sahip. Find X8 Ultra'da da çift periskop telefoto kamera tercih edilmişti.

Find X9 Ultra'da Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisi yer alacak. Find X8 Ultra'da modelinde modelinde iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeren Snapdragon 8 Elite işlemcisi mevcut.

6,82 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, LTPO AMOLED ekran üzerinde 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile gelecek telefonun 100W hızlı şarj teknolojisini desteklemesi bekleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.