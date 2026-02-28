200 MP Kameralı Galaxy S26 Ultra ile Çekilen Fotoğraflar Dikkat Çekti!

Samsung’un kısa süre önce tanıttığı yeni amiral gemisi Galaxy S26 Ultra, güçlü donanımı ve gelişmiş kameralarıyla dikkatleri üzerine çekti. Şimdi ise cihazın kamera performansını gözler önüne seren yeni fotoğraflar paylaşıldı. Galaxy S26 Ultra ile çekilen fotoğraflar oldukça dikkat çekti.

Samsung Galaxy S26 Ultra Kamerasıyla Çekilen Fotoğraflar

Samsung ile ilgili güvenilir sızıntı kaynaklarından Ice Universe tarafından paylaşılan fotoğraflara bakıldığında modelin kamera performansının oldukça başarılı olduğu görülüyor. Özellikle detay seviyesi oldukça dikkat çekiyor. Fotoğrafları siz de aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Samsung Galaxy S26 Ultra Kamera Özellikleri Neler?

Samsung Galaxy S26 Ultra'nın ön tarafında 12 MP çözünürlüğünde bir özçekim kamerası yer alıyor. f/2.2 diyafram açıklığına sahip bu kamera, 26 mm odak uzaklığı sunuyor. Sensör boyutu ise 1/3.2" iken, piksel boyutu 1.12µm. Ayrıca Dual Pixel PDAF, HDR ve HDR10+ desteği de mevcut.

Arka tarafta ise ana, ultra geniş açı, telefoto ve periskop telefoto kameralar görüyoruz. OIS destekli ana kamera 200 MP çözünürlüğündeyken, diyafram açıklığı f/1.4. Odak uzaklığı 24 mm olan kameranın sensör boyutu ise 1/1.3". Bununla birlikte piksel boyutu ise 0.6µm.

Ultra geniş açı kameranın çözünürlüğü 50 MP. 120 derece görüş açısı olan bu kameranın diyafram açıklığı f/1.9 iken, sensör boyutu ve piksel boyutuysa sırasıyla 1/2.5" ve 0.7µm şeklinde. Telefoto kameraya baktığımızda ise 10 MP çözünürlüğünde bir sensör görüyoruz. f/2.4 diyafram açıklığına ve 67 mm odak uzaklığına sahip olan bu kamera, 1/3.94" sensör boyutu ve 1.0µm piksel boyutuyla geliyor. PDAF ve OIS desteği de mevcutken 3x optik zoom yapabiliyor

Periskop telefoto kamera içinse 50 MP çözünürlüğünde bir sensör yer alıyor. f/2.9 diyafram açıklığında ve 111 mm odak uzaklığında olan bu kamera, 1/2.52" sensör boyutu ve 0.7µm piksel boyutu ile dikkat çekiyor. Bu arada PDAF ve OIS desteği de bulunuyor, 5x optik zoom ile uzak mesafeli kaliteli çekimler yapabiliyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? En iyi akıllı telefonlar arasında yer alan Samsung Galaxy S26 Ultra'nın kamera performansını nasıl buldunuz?