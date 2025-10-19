Powerbank Düşmanı Telefonun Bataryası Sızdı!

Oppo, akıllı telefon pazarındaki payını artırabilmek için ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Kısa süre önce Find X9 serisini duyuran marka, yakın zamanda ise Find X9s ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki aylarda duyurulması beklenen cihazla ile ilgili beklenmedik bir iddia geldi. Oppo Find X9s batarya kapasitesi netleşti. İşte ayrıntılar...

Oppo Find X9s Batarya Kapasitesi Ortaya Çıktı

Kompakt bir amiral gemisi olarak konumlandırılması beklenen Find X9s’in 7.000 mAh gibi oldukça büyük bir bataryayla geleceği iddia ediliyor. Karşılaştırmak gerekirse geçen yıl çıkan Find X8s modelinde 5.700 mAh’lik bir pil vardı. Bu da yeni modelin pil kapasitesi açısından ciddi bir yükseliş sunacağı anlamına geliyor.

Bu artış telefonun kullanım süresine de olumlu yansıyacaktır. Ancak pil ömrünin yalnızca batarya kapasitesine bağlı olmadığını hatırlatalım. Enerjinin ne kadar verimli kullanıldığı yani yazılım optimizasyonu ve işlemcinin güç tüketimi de en az kapasite kadar belirleyici faktörlerdir.

Öte yandan diğer Find X9s özelliklerine de bakmak yararlı olacaktır. Cihazın MediaTek Dimensity 9500+ işlemciden güç alması bekleniyor. Ayrıca kompakt bir model olduğu için 6,3 inç boyutunda ekrana sahip olacağı söyleniyor. Şimdilik tüm bililnenler bunlardan ibaret.

İşlemci: MediaTek Dimensity 9500+

MediaTek Dimensity 9500+ Ekran: 6,3 inç

6,3 inç Batarya Kapasitesi: 7.000 mAh

Oppo Find X9s Ne Zaman Tanıtılacak?

Oppo Find X8s, geçen yılın nisan ayında duyurulmuştu. Find X9s'in ise 2026'nın aynı döneminde tanıtılması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Oppo Find X9s modelinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.