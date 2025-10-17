200 MP Kameralı OPPO Find X9 Pro Parçalarına Ayrıldı [Video]

Çok güçlü işlemci, yüksek yenileme hızı,ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başaran OPPO Find X9 Pro parçalarına ayrıldı. YouTube üzerinden paylaşılan video ile birlikte telefonun içerisindeki kameralara ve diğer parçalara yakından göz atma fırsatı elde edildi.

OPPO Find X9 Pro Parçalarına Ayrıldı

OPPO, kısa süre önce Find X9 serisi, Watch S ve Pad 5 modellerini tanıttı. WekiHome isimli YouTube kanalında OPPO Find X9 Pro parçalarına ayrıldı. 18 dakika 29 saniye uzunluğundaki videoda öncelikle telefon tüm açılardan gösteriliyor. Daha sonra telefonun donanım parçalarına ayrıntılı şekilde yer veriliyor.

Video, telefonun yalnızca nasıl söküldüğünü göstermekle kalmıyor aynı zamanda her bir donanım parçası hakkında detaylı bilgi veriyor. Videoda ayrıca telefon ile çekilen fotoğraflar da bulunuyor. Bunların yanı sıra ekran parlaklığı test ediliyor. Videonun sonunda ise donanım parçaları tekrar birleştiriliyor.

OPPO Find X9 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Teknolojisi: LTPO AMOLED

LTPO AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1272 x 2772 piksel

1272 x 2772 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Dimensity 9500

Dimensity 9500 Depolama Seçenekleri: 256 GB, 512 GB, 1 TB

256 GB, 512 GB, 1 TB Batarya Kapasitesi: 7.500 mAh

7.500 mAh Kablolu Hızlı Şarj: 80W

80W Kablosuz Hızlı Şarj: 50W

50W İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

Android 16 tabanlı ColorOS 16 Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera + 200 MP periskop telefoto kamera

50 MP ana kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera + 200 MP periskop telefoto kamera Ön Kamera: 50 MP

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olan OPPO Find X9 Pro, LTPO AMOLED ekran üzerinde 1272 x 2772 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 161,3 x 76,5 x 8,3 mm boyutlarında olan ve 224 gram ağırlığında olan telefon ekran altı parmak izi sensörü ile birlikte geliyor.

Find X9 Pro'da Dimensity 9500 işlemcisi ve Arm G1-Ultra GPU alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, bir adet 4.21 GHz C1-Ultra, üç adet 3.5 GHz C1-Premium ve dört adet 2.7 GHz C1-Pro olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Telefon 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor.

Telefonun depolama tarafında 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri mevcut. 7.500 mAh batarya kapasitesine sahip olan telefon 80W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor. Find X9 Pro'da IP66 + IP68 + IP69 sertifikaları bulunuyor. Bu sertifikalar, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelen telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamear yer alıyor.

OPPO Find X9 Pro Fiyatı