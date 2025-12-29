OPPO'nun Dev Bataryalı Telefonu Yolda! Çift 200 MP Kamerası Var

OPPO'nun merakla beklenen yeni Android telefonu Find X9s hakkında heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda OPPO Find X9s'in özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefon, yüksek çözünürlüklü kamera, dev batarya ve OLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğe sahip olacak.

OPPO Find X9s'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,3 inç

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

Arka Kamera: 200 MP ana kamera + 200 MP 3x periskop telefoto kamera + ultra geniş açılı kamera

Batarya: 7.000 mAh

Yazılım: Android 16 tabanlı ColorOS 16

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68/IP69

IP68/IP69 Güvenlik: 3D ultrasonik ekran içi parmak izi sensörü

Ortaya çıkan bilgilere göre OPPO Find X9s'in ekranı 6,3 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telfeon, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. Çok şık bir tasarıma sahip olan OPPO Find X8s modelinde 6,32 inç ekran büyüklüğü, 1216 x 2640 piksel çözünürlük, AMOLED ekran ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve ultra geniş açılı kamera bulunacak. Periskop telefoto kamera 3x yakınlaştırma yapabilecek. Ön kameranın kaç megapiksel çözünürlüğe sahip olacağı henüz belli değil.

OPPO Find X9s, 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya, akıllı telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Find X8s modelinde ise 5.700 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj bulunuyor. OPPO'nun yeni akıllı telefon modeli, 80W veya 90W bir şarj hızı ile birlikte gelebilir. Yeni telefonun depolama tarafında 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçeneklerini görebiliriz.

Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelecek OPPO Find X9s modelinde 3D ultrasonik parmak izi sensörü bulunacak. Ekran altına entegre edilecek bu teknoloji hem güvenliği hem de kullanım kolaylığını artıracak. Akıllı telefonun 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunması bekleniyor.

İşlemciye dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. OPPO Find X8s modelinde Dimensity 9400+ tercih edilmişti. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 9400+, bir adet 3.73 GHz Cortex-X925, üç adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Yeni modelde de MediaTek işlemcisi yer alabilir.