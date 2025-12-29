200 MP Kameralı Bütçe Dostu Telefon Geliyor! Çok Hızlı Şarj Olacak
OPPO Reno 15 Pro Mini'nin fiyatı ortaya çıktı. Ortaya çıkan bilgilere göre Android telefon, bütçe dostu bir fiyata sahip olacak. İşte detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Reno 15 Pro Mini'nin 59 bin 999 rupi (28 bin 632 TL) fiyata sahip olacağı iddia edildi.
- Telefon gücünü sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 8450 işlemcisinden alacak.
- Bütçe dostu telefonda 6.200 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj desteği bulunacak.
OPPO Reno 15 Pro Mini ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde özellikleri ortaya çıkan OPPO Reno 15 Pro Mini'nin bu kez fiyatı sızdırıldı. Paylaşılan bilgilere göre akıllı telefon, bütçe dostu bir fiyat etiketiyle birlikte gelecek. Telefon ayrıca yüksek çözünürlüklü kamera ve yüksek yenileme hıız dahil birçok özelliğiyle de öne çıkacak.
OPPO Reno 15 Pro Mini'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?
OPPO Reno 15 Pro Mini'nin 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümünün 59 bin 999 rupi (28 bin 632 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Konu ile ilgili henüz resmî bir açıklamanın yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı bir fiyat etiketine sahip olabileceğini belirtelim.
OPPO Reno 15 Pro Mini'nin Özellikleri Nasıl Olacak?
- İşlemci: MediaTek Dimensity 8450
- Ekran Boyutu: 6,32 inç
- Ekran Teknolojisi: LTPS OLED
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Çözünürlüğü: 1.5K
- Ekran Parlaklığı: 1.400 nit
- Ana Kamera: 200 MP Samsung HP5
- Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP
- Telefoto Kamera: 50 MP 3.5x
- Hızlı Şarj: 80W
- Batarya: 6.200 mAh
Reno 15 Pro Mini gücünü 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 8450 işlemcisinden alacak. Bu işlemci, bir adet 3.25 GHz Cortex-A725, üç adet 3.0 GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.1 GHz Cortex-A725 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. OPPO Reno 14 Pro'da ise sekiz çekirdekli Dimensity 8350 işlemcisi mevcut.
Akıllı telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde Samsung HP5 ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunacak. Telefoto kamera, 3.5x yakınlaştırma yapılabilmesine imkân tanıyacak. Telefon, LTPS OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak.
Xiaomi'nin Gizemli Telefonu Ortaya Çıktı! İşlemcisi Şaşırttı
Xiaomi, yeni bir amiral gemisi tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı sonucunda telefonun özellikleri ortaya çıktı. İşte telefona dair detaylar!
OPPO Reno 15 Pro Mini Ne Zaman Tanıtılacak?
OPPO'nun merakla beklenen telefonu Reno 15 Pro Mini'nin ocak ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, renk seçenekleri ve tasarımı belli olacak. Güçlü donanıma sahip olan OPPO Reno 15, 2025 yılının kasım ayında tanıtılmıştı.