200 MP Kameralı Bütçe Dostu Telefon Geliyor! Çok Hızlı Şarj Olacak

OPPO Reno 15 Pro Mini ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde özellikleri ortaya çıkan OPPO Reno 15 Pro Mini'nin bu kez fiyatı sızdırıldı. Paylaşılan bilgilere göre akıllı telefon, bütçe dostu bir fiyat etiketiyle birlikte gelecek. Telefon ayrıca yüksek çözünürlüklü kamera ve yüksek yenileme hıız dahil birçok özelliğiyle de öne çıkacak.

OPPO Reno 15 Pro Mini'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Reno 15 Pro Mini'nin 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümünün 59 bin 999 rupi (28 bin 632 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Konu ile ilgili henüz resmî bir açıklamanın yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı bir fiyat etiketine sahip olabileceğini belirtelim.

OPPO Reno 15 Pro Mini'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: MediaTek Dimensity 8450

MediaTek Dimensity 8450 Ekran Boyutu: 6,32 inç

6,32 inç Ekran Teknolojisi: LTPS OLED

LTPS OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Parlaklığı: 1.400 nit

1.400 nit Ana Kamera: 200 MP Samsung HP5

200 MP Samsung HP5 Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 50 MP 3.5x

50 MP 3.5x Hızlı Şarj: 80W

80W Batarya: 6.200 mAh

Reno 15 Pro Mini gücünü 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 8450 işlemcisinden alacak. Bu işlemci, bir adet 3.25 GHz Cortex-A725, üç adet 3.0 GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.1 GHz Cortex-A725 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. OPPO Reno 14 Pro'da ise sekiz çekirdekli Dimensity 8350 işlemcisi mevcut.

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde Samsung HP5 ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunacak. Telefoto kamera, 3.5x yakınlaştırma yapılabilmesine imkân tanıyacak. Telefon, LTPS OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak.

OPPO Reno 15 Pro Mini Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO'nun merakla beklenen telefonu Reno 15 Pro Mini'nin ocak ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, renk seçenekleri ve tasarımı belli olacak. Güçlü donanıma sahip olan OPPO Reno 15, 2025 yılının kasım ayında tanıtılmıştı.