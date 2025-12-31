Çift 200 MP Kameralı Telefon Geliyor! OLED Ekran ve Dahası

OPPO, yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Find X9s isimli akıllı telefonun tanıtım tarihi ortaya çıktı. Yüksek çözünürlüklü OLED ekran ve çift 200 megapiksel kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak Android telefon, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde tanıtılacak.

OPPO Find X9s Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Find X9s'in 2026 yılının mart ayında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Telefonun hangi ülkelerde satışa sunulacağı henüz belli değil. Serinin bir önceki modeli olan OPPO Find X8s, 2025 yılının nisan ayında tanıtılmıştı.

OPPO Find X9s'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Boyutu: 6,3 inç

6,3 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh Arka Kamera: 200 MP ana kamera + 200 MP 3x periskop telefoto kamera + ultra geniş açılı kamera

200 MP ana kamera + 200 MP 3x periskop telefoto kamera + ultra geniş açılı kamera Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68/IP69

IP68/IP69 Güvenlik: 3D ultrasonik ekran içi parmak izi sensörü

3D ultrasonik ekran içi parmak izi sensörü Yazılım: Android 16 tabanlı ColorOS 16

OPPO Find X9s'in arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve ultra geniş açılı kamera bulunacak. Periskop telefoto kamera 3x yakınlaştırma yapabilecek. Ön kameranın kaç megapiksel çözünürlüğe sahip olacağı henüz belli değil. Find X8s'te 32 megapiksel ön kamera tercih edilmişti.

Depolama tarafında 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçeneklerini görebiliriz. Kullanıcılar bu sayede ihtiyacına en uygun sürümü seçebilecek. Telefon 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Find X8s modelinde ise 5.700 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj bulunuyor. OPPO'nun yeni Android telefonu, 80W veya 90W bir şarj hızı ile birlikte gelebilir.

Find X9s'in ekranı 6,3 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telfeon, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. Çok şık bir tasarıma sahip olan OPPO Find X8s modelinde 6,32 inç ekran büyüklüğü, 1216 x 2640 piksel çözünürlük, AMOLED ekran ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti. Telefonda ayrıca ekran altı 3D ultrasonik parmak izi sensörü bulunacak.