Merakla Beklenen Oyun Odaklı Telefon 2 Farklı İşlemciyle Geliyor!

Oppo, Çin pazarında 21 Temmuz'da tanıtılacak K13 Turbo serisiyle dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. Son olarak K13 Turbo ve K13 Turbo Pro olmak üzere iki oyun odaklı akıllı telefonun yer aldığı yeni serinin teknik özellikleri hakkında önemli bilgiler gün yüzüne çıktı.

Yeni Oppo K13 Turbo serisinin Çin merkezli sosyal medya platformlarında paylaşılan tanıtım posterleri, serideki her iki telefonun da işlemci detaylarını ortaya çıkardı. Buna göre yeni modeller pek çok alanda aynı özelliğe ev sahipliği yaparken, iki farklı işlemci ile piyasaya sürülecek.

Pro Modelde Snapdragon, Standart Modelde MediaTek İşlemci Kullanılacak

Paylaşılan tanıtım posterilerine göre Oppo K13 Turbo Pro, Qualcomm'un Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisinden güç alacak. Cihaz bellek tarafında ise 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama alanı sunacak. Yeni modelin renk seçenekleri de ortaya çıktı. Buna göre K13 Turbo Pro, Siyah Savaşçı, İlk Mor ve Şövalye Gümüşü olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Serinin standart modeli olan K13 Turbo ise MediaTek'in Dimensity 8450 yonga seti ile birlikte gelecek. Söz konusu model farklı bir işlemciye sahip olmasına rağmen, Pro modelle aynı bellek seçeneklerine sahip olacak. Keza yine renk seçenekleri de Siyah Savaşçı, İlk Mor ve Şövalye Beyazı olmak üzere tamamen Pro model ile aynı olacak.

Tasarım açısından da her iki telefonun da birçok ortak özelliği paylaşması bekleniyor. Daha öncesinde ortaya çıkan sızıntılara göre, her iki versiyon da 6.8 inçlik düz OLED bir ekrana sahip olacak. Söz konusu ekranın 2800 x 1280 çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunması bekleniyor.

Bununla birlikte Kamera özellikleri de benzerlik gösterebilir. Her iki telefonda da 50MP ana arka sensör, 2MP ikincil lens ve 16MP ön kamera bulunması muhtemel. Son olarak görsel çekicilik için RGB aydınlatmanın yanı sıra her iki modelde de dahili bir soğutma fanı olması bekleniyor.

Görünen o ki, her iki telefon da teknik detaylar açısından neredeyse birebir aynı özelliklere sahip. Aralarındaki tek belirgin farkın işlemci seçeneği olması, bu cihazların aslında kullanıcılara farklı yonga seti tercihi sunan modeller olarak piyasaya sürüleceğine işaret ediyor.