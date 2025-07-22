OPPO'nun 12 GB RAM'li Oyun Telefonu Performans Testine Girdi

Kısa süre önce Çin'de tanıtılan oyun telefonu OPPO K13 Turbo Pro global pazara gelmeye hazırlanıyor. Telefonun global sürümü Geekbench'te ortaya çıktı. Bununla birlikte telefonun farklı işlemciyle gelip gelmeyeceği belli oldu.

OPPO K13 Turbo Pro Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

CPH2731 model numarasına sahip olan OPPO K13 Turbo Pro, tek çekirdek testinde 2 bin 117 puan, çoklu çekirdek testinde ise 6 bin 649 puana ulaştı. Geekbench'te telefonun 12 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı.

Test sonuçlarına göre telefon global pazara aynı işlemci ile gelecek. Telefonda Snapdragon 8s Gen 4 bulunuyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.21 GHz Cortex-X4, üç adet 3.0 GHz Cortex-A720, iki adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.0 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

OPPO K13 Turbo Pro Özellikleri

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1280 x 2800 piksel çözünürlük, 453 PPI piksel yoğunluğu ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Android 15 tabanlı ColorOs 15 ile birlikte gelen telefon 208 gram ağırlığında.

Gelişmiş soğutma sistemine sahip olan telefon 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri mevcut. 7000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 80W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

K13 Turbo'nun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip derinlik kamerası yer alıyor. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip kamera bulunuyor.

OPPO K13 Turbo Pro Fiyatı