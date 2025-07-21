OPPO'dan 7000 mAh Bataryalı Ucuz Oyun Telefonu! İşlemcisi Çok Güçlü

Uzun süredir merakla beklenen OPPO K13 Turbo ve K13 Turbo Pro isimli oyun telefonları tanıtıldı. Tanıtımla birlikte telefonların özellikleri ve fiyatı belli oldu. K13 Turbo Pro'da çok güçlü işlemci ve devasa batarya kapasitesi bulunuyor.

OPPO K13 Turbo Pro Özellikleri

K13 Turbo Pro gücünü Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.21 GHz Cortex-X4, üç adet 3.0 GHz Cortex-A720, iki adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.0 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Gelişmiş soğutma sistemine sahip olan telefon 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri mevcut. 7000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 80W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1280 x 2800 piksel çözünürlük, 453 PPI piksel yoğunluğu ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Android 15 tabanlı ColorOs 15 ile birlikte gelen telefon 208 gram ağırlığında.

K13 Turbo'nun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip derinlik kamerası yer alıyor. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip kamera bulunuyor.

Ekran altı parmak izi sensörüne sahip telefonda Çift SIM Desteği de bulunuyor. Pekl, OPPO'nun yeni telefonu K13 Turbo Pro'nun fiyatı ne kadar?

OPPO K13 Turbo Pro Fiyatı