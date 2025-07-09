16 GB RAM'li Telefon Performans Testine Girdi! İşlemcisi Çok Güçlü

Geçtiğimiz haftalarda 12 GB RAM'li ucuz telefon OPPO A6i 5G'yi tanıtan OPPO, yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. OPPO K13 Turbo Pro Geekbench'te ortaya çıktı. Bununla birlikte telefonun bazı özellikleri belli oldu.

OPPO K13 Turbo Pro Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

PLE110 model numarasına sahip OPPO K13 Turbo Pro tek çekirdek testinde 2 bin 156 puan, çoklu çekirdek testinde ise 6 bin 652 puana ulaşmayı başardı. Geekbench'te telefonun 16 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı.

Test sonuçlarına göre telefon gücünü Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.21 GHz Cortex-X4, üç adet 3.0 GHz Cortex-A720, iki adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.0 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

OPPO K13 Turbo Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Android 15 tabanlı ColorOS 15 ile birlikte gelecek telefonda Adreno 825 GPU bulunacak. 6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 120Hz veya 144Hz yenileme hızı sunacak.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak.