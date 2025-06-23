8200 mAh Bataryaya Sahip Bütçe Dostu Telefon Geliyor

Geçtiğimiz hafta 108 MP kameralı 400 Lite modelini tanıtan Honor'un yeni bir telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre yeni telefon devasa batarya kapasitesine sahip olacak.

Honor'dan Dev Bataryalı Telefon Geliyor

Honor'un yeni telefonu Çin'de yer alan 3C sertifikasyon kurumundan onay aldı. Bununla birlikte telefonun batarya kapasitesi ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefon 8200 mAh batarya kapasitesine sahip olacak.

Telefon devasa batarya kapasitesi sayesinde uzun süre boyunca şarja ihtiyaç duymadan kullanılabilecek. Bu da kullanım deneyimini bambaşka bir seviyeye taşıyacak. Telefonun orta segment telefonlar arasında yer alacağı iddia edildi.

Söz konusu telefonun henüz ismi belli değil ancak Power serisine ait bir model olması bekleniyor. 2025 yılının nisan ayında tanıtılan Honor Power, 8000 mAh batarya kapasitesine sahip olduğunu belirtelim. 66W hızlı şarj teknolojisini destekleyen telefon 209 gram ağırlığında.

Honor Power'da 4 nm üretim süreciyle geliştirilen sekiz çekirdekli Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisi tercih edilmişti. Yeni telefonda ise hangi işlemcinin kullanılacağı henüz bilinmiyor. Yakında telefona dair daha fazla bilginin ortaya çıkması bekleniyor.

Honor'un Yeni Telefonunun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Honor Power için 1999 yuan (11.048) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Yeni telefonun da 2100 yuan (11.616 TL) civarı fiyat etiketine sahip olacağı tahmin ediliyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadı.